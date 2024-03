Acusan al Ayuntamiento de Lorca de desmantelar las fiestas populares para pagar los toros

Una vez más, el Partido Popular –que gobierna en coalición con Vox– y el Partido Socialista –principal fuerza opositora– se han enzarzado a cuenta de los presupuestos para este año 2024. En esta ocasión la disputa venía motivada por la negativa municipal de financiar el festejo organizado por la Asociación Cultural San Patricio en el entorno de la ex colegiata de San Patricio y la Plaza de España por la festividad del día de San Patricio, el día 17 de marzo. Según Isidro Abellán, edil socialista, el equipo de Gobierno "le ha pegado un tijeretazo de 232.000 euros al presupuesto para las fiestas de los barrios y las pedanías y todo, no para ahorrárselo al bolsillo de los vecinos, sino para destinarlo íntegramente a pagar los festejos taurinos. Es decir, Fulgencio Gil ha quitado de la partida para fiestas en barrios y pedanías más de 230.000 euros para poder financiar las corridas de toros."

A estas declaraciones se sumaba el viceportavoz del PSOE, José Ángel Ponce, el cual afirmaba que "las consecuencias de este recorte ya se están empezando a notar. Son muchas las comisiones de fiestas y las asociaciones vecinales que se han puesto en contacto con nosotros para que denunciemos esta situación porque Fulgencio Gil está poniendo en riesgo que estos vecinos puedan seguir organizando las fiestas de sus barrios y pedanías".

Abellán y Ponce muestran las partidas referenciadas en su comparecencia. / L.O.

A este respecto Mari Huertas García, edil de festejos, señalaba que el caso de las fiestas de San Patricio es "muy específico" en el que, además de la falta de financiación, influye la gran cantidad de actos ya programados ese día. "Las fiestas en barrios y pedanías se están desarrollando como viene siendo habitual. Esta manía de alarmar a la población, ya sea por un colchón en un contenedor o la extracción de una puerta de un contador, lo único que hace es empañar la imagen de Lorca y perjudicarla", abundaba.

Del mismo modo, la concejala explicaba que se le había ofrecido a la asociación organizadora cubrir una parte del gasto, y que la otra saliera de las aportaciones de patrocinadores. "No obtuvimos respuesta a la oferta", indicaba. Respecto a la inversión de cerca de 350.000 euros destinados a festejos taurinos, la edil terminaba reseñando que "los gastos serán recuperados sobradamente con los ingresos obtenidos por la venta de entradas. Si no hubieran malgastado así el dinero, no tendríamos las presiones económicas que tenemos actualmente, pero que no se preocupen que, si el año que viene podemos equilibrar las cuentas y contamos con recursos se recuperarán todo lo posible las arcas municipales, mejorando la situación económica del Consistorio".