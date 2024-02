El plan para la reconstrucción del Casco Histórico de Lorca genera dudas entre los defensores del patrimonio

El gran caballo de batalla para el equipo de Gobierno que actualmente rige los designios del Ayuntamiento de Lorca es el Casco Histórico, así lo ha manifestado en múltiples ocasiones el alcalde, Fulgencio Gil, y son numerosos los anuncios realizados al respecto desde que tomara posesión tras las últimas elecciones municipales. En este sentido destaca el plan bautizado como 'Resurgir de la vieja ciudad', que contempla la reedificación forzosa de un centenar de solares vacíos en el casco antiguo, algo que preocupa a las asociaciones defensoras del patrimonio del municipio.

"No se conoce en detalle, cada vez que solicitamos algo no nos contestan", señalaba al respecto de este asunto Cristina Gómez, presidenta de la asociación 'Lorca por su patrimonio cultural'. Este desconocimiento de los planes municipales, ha llevado a Gómez a hacer conjeturas no muy halagüeñas para el futuro del patrimonio de la Ciudad del Sol: "viendo cómo se ha desarrollado todo en los últimos años en el Casco Histórico, los esfuerzos se van a centrar en la construcción sin tener en cuenta el patrimonio", explica. De hecho, según Gómez, en la zona se ha dado el caso de que se han destruido yacimientos arqueológicos "únicos en España" para hacer garajes. "Tenemos pánico de que únicamente se respeten las fachadas y se destruya el patrimonio interior y subterráneo", abunda la presidenta que, en este sentido, aboga por la gestión del patrimonio como herramienta clave para el futuro de la comarca: "sería cuestión de ver las necesidades del Casco Histórico más allá de la economía. Nadie va a venir a ver un piso particular o una producción agrícola. Lo único que tenemos para atraer el turismo es nuestro patrimonio y lo estamos perdiendo".

En relación con el patrimonio del Casco Histórico, uno de los inmuebles que más preocupan es la Casa de los Guevara, situada en uno de los laterales de la plaza de San Vicente, que piden sea restaurada de forma inmediata "ya sea por parte de los dueños –una parte es privada y otra de la Sareb– o por parte del Ayuntamiento". "Lo ideal sería que la casa pasara a manos públicas para que se pudiera contemplar el magnífico patrimonio que atesora", especifica Gómez. "Parece que están esperando a que se caiga para poder hacer con el solar lo que quieran", abunda. Con respecto a esta casa en concreto, cabe recordar que a principios de este mes varios operarios comenzaban con las labores para la consolidación y el desescombro de la parte más cercana al fondo cultural 'Espín Rael'. Esta sección, propiedad del 'banco malo', era objeto de un ultimátum por parte de la concejalía de Urbanismo debido a su mal estado, que obligaba a la entidad dueña a iniciar las obras.

A este respecto María Hernández, edil de Urbanismo, señala a LA OPINIÓN que se está estudiando, junto a los propietarios, restaurar el edificio de manera que una parte se destinaría para viviendas, mientras que la zona 'catalogada y protegida' se rehabilitaría para "otros usos".

Estado actual del torreón de la Casa de los Guevara, en visible mal estado. / Daniel Navarro

Consultadas al respecto de la posible adquisición del inmueble por parte del Ayuntamiento, fuentes municipales aseguran que los propietarios han mostrado "buena voluntad" a la hora de acometer su restauración, por lo que de momento se descarta. En cualquier caso, si la casa pasara a ser municipal se abriría el debate de los posibles usos que se le podrán dar a la misma: "habría que estudiar a fondo esta cuestión, ya que uno de los problemas que tenemos en Lorca es hacer anuncios a lo loco. En cualquier caso, creemos que su uso debería contemplar su apertura al público, más que nada como algo turístico. Lo que no se puede hacer es crear viviendas, por el hecho de que tendría que compartimentarse el espacio y se perderían muchos elementos destacables", reseña la presidenta de la asociación defensora del patrimonio.

En este sentido, Gómez destaca el gran valor del interior de la edificación: "no queda prácticamente patrimonio de los siglos XVII, XVIII y XIX, ya que se conservan las fachadas, pero no se conserva el interior, el Ayuntamiento no debe dejar pasar esta oportunidad. Sería un error fatídico para el patrimonio y la economía de la ciudad", declara.

Posible declaración del conjunto como BIC

Preguntada acerca de la posibilidad de que el inmueble en su conjunto sea declarado como Bien de Interés Cultural por parte de la Comunidad Autónoma, la presidenta de la asociación destaca que "sería un grave error no hacerlo". "Esta casa guarda en su interior una serie de pinturas más importantes incluso que las del Palacio Episcopal de Murcia. No declararlo como BIC no obedece al valor real que tiene. Además, debajo del edificio es muy probable que aparecieran restos arqueológicos", añade.

Fachada principal de la Casa de los Guevara en la actualidad. / Daniel Navarro

A este respecto, cabe señalar que a finales del mes de enero, el edificio era visitado por personal de la Dirección General de Patrimonio Cultural, para valorar su posible catalogación como BIC. Esta reclamación ya la realizaba en 2021 tanto 'Lorca por su patrimonio cultural como el Foro Casco Histórico'. En aquel momento, se decidía solicitar esta clasificación aludiendo a la “relevancia” que en cuanto a localización tiene el inmueble, situado en el “corazón del casco histórico de la ciudad de Lorca”, pero también por sus características “arquitectónicas y la carga patrimonial de sus elementos decorativos tanto en partes exteriores como en salones y estancias interiores”. Según fuentes municipales todo indica que, aunque aún no se ha recibido respuesta oficial por parte de la Comunidad Autónoma, la dirección general consideraría que el edificio estaría suficientemente custodiado con el 'grado de protección 2' otorgado al mismo en el Plan General de Ordenación Urbana de Lorca.

Misión: defender el patrimonio

Creada en 2005, 'Lorca por su patrimonio cultural' el principal objetivo de esta asociación, en palabras de su presidenta, es "proteger el patrimonio, darlo a conocer al público y divulgar sobre su valor". Además, los componentes de la misma, especialistas en el tema, también 'trabajan' como asesores tanto de particulares como de las diversas administraciones en pro del patrimonio. A este respecto, destaca que todas las incorporaciones a la 'lista roja del patrimonio' de Lorca –en la que figura la Casa de los Guevara–, excepto el Castillo de Xiquena, se han desarrollado en el seno de la organización.