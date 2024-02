Los vecinos de Tercia no se dan por vencidos. Este domingo organizaban una nueva concentración, durante la que cerca de 200 habitantes de la zona recorrían los puntos de su pedanía afectados por el Corredor Mediterráneo, y sobre las que reclaman mejoras que permitan la permeabilidad de la pedanía con la ciudad de Lorca. "Aún no sabemos nada y no nos fiamos de Adif", señalaban algunos de los presentes. En concreto, la comitiva salía a las 11 de la 'explanada del molino de la sierra', llegando poco más de una hora después al cruce del camino de Pina con las futuras vías del tren. Allí se celebraba una asamblea de la plataforma Tercia Incomunicada, organizadora del evento, y un almuerzo.

De nuevo, los habitantes de la pedanía lorquina reclamaban, como tantas otras veces, un paso peatonal y espacio para que los vehículos circulen en ambos sentidos en la zona de los Olmillos; la no eliminación del paso histórico de La Pina y un paso peatonal bajo las vías. De hecho, estos mismos vecinos paraban el pasado 23 de enero las obras del AVE, ya que aún no se había atendido sus reivindicaciones. Ángel Meca, concejal de Grandes Infraestructuras del Ayuntamiento de Lorca, se desplazaba a la zona y, ante las demandas de los vecinos y del propio Consistorio, comunicaba a los responsables de la obra que se iba a retirar la autorización municipal a los vehículos de la obra, de 40 toneladas para circular por caminos rurales, cuyo límite se sitúa en 16.000 kilos. Poco después, Adif contactaba con el Ayuntamiento para concertar una cita en Madrid para analizar las demandas de los vecinos y el proyecto en general. Según explicaba el edil, el encuentro será este próximo 12 de febrero con el Director de Proyectos de Adif, al cual se le trasladarán "muchas problemáticas que están surgiendo a lo largo de las obras". El soterramiento, adjudicado El encuentro se producirá tras el anuncio por parte de la Administradora de Infraestructuras Ferroviarias de que ya se había adjudicado el contrato para el soterramiento de las vías del AVE a su paso por la Ciudad del Sol, quizá el punto crítico de las obras a su paso por el municipio, que cruza en su totalidad. En concreto, las obras se adjudicaban por 328 millones de euros, y serán desarrolladas por la UTE integrada por OHLA, Sando y Hormigones Asfálticos Andaluces. Según el Ministerio de Transportes, con la contratación de estas obras quedan adjudicados o en ejecución todos los tramos de la Alta Velocidad entre Murcia y Almería, y se mantiene el año 2026 como fecha de finalización de la línea hasta Lorca. En el proyecto del soterramiento destaca el túnel que cruzará la ciudad, de 2,9 kilómetros de largo y la nueva estación, que tendrá una superficie de 2.314 metros cuadrados, seis veces más que la actual. Además, el organismo estatal destaca que el paso de la Alta Velocidad por Lorca representa un gran desafío técnico, ya que el proyecto contempla la construcción del túnel bajo el antiguo cauce del río Guadalentín. La actuación se realizará por fases, mediante ataguías que desviarán provisionalmente el cauce del río. Una vez completada la obra, se repondrá el cauce a su estado original. No obstante, en el Consistorio consideran estas fechas "demasiado optimistas". "Intentaremos que nos den fechas concretas y reales, pero es poco menos que imposible que se cumplan los plazos anunciados". A este respecto, recordaba los retrasos que ha sufrido el soterramiento en Murcia, siendo el de Lorca un proyecto más complejo debido a la necesidad de salvar el río Guadalentín. "El plazo de 2026 es para la plataforma, después habrá que instalar otros elementos, y viendo los plazos de los contratos publicados no estarán finalizados hasta 2027 o 2028. Antes es imposible que llegue el AVE", aseguraba Meca. Problemas sin resolver Según fuentes municipales, en la próxima reunión con Adif se trasladarán las reivindicaciones de los vecinos de Tercia, así como otras cuestiones que han ido surgiendo a lo largo del desarrollo de las obras. En este sentido, cobra especial relevancia la situación en que quedará el espacio que actualmente ocupan las vías y que se liberará tras el 'enterramiento' de las mismas. También se pedirá el mantenimiento del paso inferior de Santa Clara, la ampliación de los viaductos de las ramblas de Béjar y de Torrecilla, la supresión del terraplén de Almendricos, que se sustituiría por un viaducto, y las quejas de los vecinos expropiados, que reclaman que sus terrenos se habrían valorado por debajo del valor real.