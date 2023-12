José Luis Llamas, presidente de Asdifilor, la Asociación de Personas con Discapacidad Física de Lorca y su Comarca, ha denunciado esta mañana la discriminación que sufren los usuarios de la línea Águilas-Lorca-Murcia desde que cesó el servicio ferroviario prestado por Renfe.

Desde hace más de dos años, este recorrido se realiza por carretera a través de varias empresas concesionarias, lo que según Llamas ha supuesto que los usuarios con diversidad funcional se vean discriminados.

En concreto, el presidente de Asdifilor denuncia la falta de accesibilidad en la parada del autobús de Lorca Sutullena, ya que "no hay ni una marquesina ni espacio para los peatones y se están usando aceras públicas", así como la necesidad de comunicar a las empresas encargadas del transporte con un mínimo de 24 horas de antelación su intención de viajar, cosa que no garantiza la plaza.

"Tenemos derecho a decidir cuando compramos el billete, pero no es así, tenemos que llamar previamente y es posible que cuando vayamos a coger el bus esa plaza esté ocupada o ese autobús no este adaptado", ha declarado Llamas. Asimismo, con respecto al avance de las obras de la conexión ferroviaria entre Lorca y Murcia, el presidente de Asdifilor se mostraba abatido, puesto que "no sabemos cuándo vamos a recuperar el servicio, y no nos dan soluciones a nuestras necesidades".

Sobre la posibilidad de llevar la situación ante la justicia, José Luis Llamas, ha explicado que es un proceso "difícil" y que "requiere de una buena inversión económica", por lo que no es probable que desde la asociación lo hagan.

Ángel Meca, edil de Infraestructuras, se mostraba de acuerdo con las reivindicaciones de Asdifilor, y reivindicaba mejoras para este servicio, que calificaba de "auténtica odisea" para las personas con diversidad funcional. "27 meses después de la puesta en marcha de estos autobuses, no ha habido ninguna mejora. El Estado tiene que dar ejemplo, teniendo en cuenta la legislación de Accesibilidad Universal. Y es en ese sentido en el que apelamos a Renfe para que el servicio de autobuses adaptados para personas con movilidad reducida sea real, verdadero; y que no tengan que hacer una pre reserva. Cualquier persona a la que le surja un viaje imprevisto debe poder hacerlo sin ningún problema", señalaba el edil.