Con los 31 votos conseguidos en las elecciones parciales del pasado domingo en Ceutí, Ciudadanos mantiene a su concejal, María Ángeles Martí, y no solo eso: tiene la llave de Gobierno, ya que el PSOE, con sus 8 ediles, está a uno de la mayoría absoluta, al igual que el Partido Popular (5) y Vox (3).

Por lo pronto, ella asegura que se va a sentar a hablar con todos los grupos políticos con representación en el Consistorio. "Somos un partido de centro y nos caracterizamos por ser dialogantes. No excluimos a nadie", asegura. No obstante, la historia reciente en el Ayuntamiento de Ceutí da algunas pistas sobre lo que puede ocurrir.

En 2019, la política del socio preferente de CS con el PP acabó otorgando el bastón de mando al popular Juan Felipe Cano en un Gobierno de coalición con Vox y los naranjas. Sin embargo, en 2022 el PSOE le presentó una moción de censura que fue apoyada por Martí, que continuó en el Gobierno local, que pasó a manos de la socialista Sonia Almela.

Previamente, el dirigente popular acusó a la edil de CS de haber cerrado contratos irregulares con un familiar. La Fiscalía terminó archivando el caso por supuesta prevaricación y malversación.

"Hubo un ensañamiento personal y una campaña de desprestigio hacia mi persona. Estuvo muy feo y no pude evitar que acabara afectándome personalmente; al fin y al cabo, soy de carne y hueso", señala Martí. Con el mal recuerdo en su memoria y con la disyuntiva de seguir en un Gobierno municipal con el PSOE o volver con las derechas, reconoce que "la experiencia marca".

"El Gobierno con el PP, Vox y Ciudadanos acabó como el rosario de la aurora, mientras que el nuestro ha funcionado muy bien" Sonia Almela - Alcaldesa en funciones (PSOE)

Estos días espera formar el comité negociador y sentarse con los diferentes grupos para final de semana. El 16 de diciembre hay que investir alcalde o alcaldesa.

La regidora en funciones, Sonia Almela, está contenta por haber obtenido más votos que el 28M "con un escenario nacional muy complicado". Con todo, ha perdido un edil y está obligada a pactar. "El Gobierno con el PP, Vox y Ciudadanos acabó como el rosario de la aurora, mientras que el nuestro ha funcionado muy bien", compara la socialista, que defiende que "los ciudadanos han decidido que el Gobierno debe estar dirigido por el Partido Socialista" y no por el PP, "que cada vez está más radicalizado". Confía en tener cerrado un acuerdo con Martí "cuanto antes".

Pedro Sánchez no fue castigado

La campaña del PP y de Vox se centró en criticar los pactos de Pedro Sánchez con independentistas catalanes. El candidato popular llegó incluso a pedir al electorado socialista que votara nulo. Sin embargo, la estrategia no le funcionó a Juan Felipe Cano, que perdió votos con respecto a hace seis meses. No obstante, hace una valoración positiva del resultado, ya que el PSOE ya no tiene mayoría absoluta y hay posibilidades de que vuelva a gobernar con Vox y CS. "Hemos trabajado bien excepto por el tema de la facturación. Fue por temas administrativos", afirma ahora el dirigente de PP.

"Martí está cabreada por lo que pasó, pero estamos dispuestos a dialogar y le vamos a dar todo el apoyo que necesite" Juan Felipe Cano - Portavoz PP

No tendrá fácil convencer a la edil de Ciudadanos y lo sabe. "Está cabreada por lo que pasó, pero estamos dispuestos a dialogar y le vamos a dar todo el apoyo que necesite. No descarto nada", dice.

Tampoco entiende el buen resultado del PSOE Mari Gil, la candidata de Vox. "Me ha sorprendido que a los socialistas no les haya afectado nada lo que está haciendo Pedro Sánchez en el Gobierno nacional", reconoce. Pero está contenta y cree ser la única con motivos para celebrar. "El PSOE ha perdido un concejal y el PP y CS han bajado en número de votos. Vox, sin embargo, sube en votos y gana un edil", explica. Y no se equivoca.

"El escenario está abierto y vamos a intentar que no gobierne la izquierda", señala Gil, que sabe que tendrá que hacer las paces con la concejala de Ciudadanos. "Tenemos que hablar y arreglar algunas cosas. La política es así. Existe el perdón si ha de ser", apunta. Si lo merecen, está por ver.