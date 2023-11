¿Le parecen injustas estas elecciones?

Sí, pero acepto la decisión de la Justicia. Bloquearon la decisión de los vecinos y aboca al municipio a un proceso arbitrario y viciado porque solo afecta a unos pocos. Por desgracia, hemos perdido vecinos desde mayo. Y no hay que olvidar que hay gente que votó entonces que ahora no vive en Ceutí o que hay jóvenes que acaban de cumplir los 18 años y que no pueden votar

Se denunció la desaparición de varios votos nulos.

Durante la jornada electoral no hubo ninguna reclamación de nada. Además, ese voto nulo era de castigo al Partido Popular, ni siquiera eran del PSOE o de Vox. Así lo dijeron los miembros de las mesas, que están muy enfadados porque el tribunal no les consultó para tomar esta decisión. Eran votos tachados por su propia militancia, muy descontenta con su candidato. Es ‘vox populi’ en Ceutí.

Usted sacó mayoría absoluta por la mínima. ¿Es consciente de que puede perderla?

La ecuación ahora es totalmente distinta y soy consciente de que el escenario puede cambiar, pero no estoy preocupada. Espero de los vecinos una evaluación del último año y medio, que es lo que lleva mi equipo en el Gobierno local, y que creo que ha sido muy positiva. Es más, ya fue positiva en las elecciones del 28M.

Estamos en pleno debate por la amnistía. ¿No cree que influirá?

Es importante saber en qué escenario nos movemos y qué se está votando. El domingo se decide que nuestras calles estén limpias, que nuestros complejos deportivos disfruten de un buen mantenimiento, tener comedores escolares en todos los centros educativos, que lo acabamos de conseguir. El domingo no se vota a Pedro Sánchez, ni a López Miras ni a Pepe Vélez. Votamos los servicios de Ceutí. Las otras cuestiones nos pillan muy lejos de nuestro municipio. Nosotros estamos aquí, en el territorio. Confío en que nuestro resultado vaya a ser muy bueno. Además, noto mucho malestar en los vecinos por el hecho de que les obliguen a volver a votar. Es la tercera vez que votan en pocos meses.

¿Teme abstención?

Espero que no. Pero les animo a pensar que este proceso electoral es el que más les afecta a ellos. Es el de su pueblo, el del día a día, calle a calle.

¿Por qué votar continuidad y no cambiar al bloque de la derecha?

Abrir las puertas a grupos políticos de ultraderecha en los ayuntamientos es muy peligroso por la agresividad que transmiten. Hay que saber ganar, pero también hay que saber perder. La derecha hace una política muy clasista que dista mucho de la que hace el PSOE. No queremos que se repita el espectáculo bochornoso que vivimos la pasada legislatura ni sufrir de nuevo la paralización de los servicios. El PSOE ofrece igualdad de oportunidades, transformación de nuestro municipio y desarrollo del polo industrial, por cierto, gracias al Gobierno de Pedro Sánchez.