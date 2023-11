Estará de acuerdo conmigo en que estas elecciones son un tanto extrañas.

Es verdad que son extrañas, pero justas. El Tribunal Superior de Justicia de la Región (TSJMU) tomó esta decisión tras observar anomalías con los votos nulos, así que ahora la gente tiene derecho a volver a votar. Creo que se ha hecho justicia.

El momento ya era crispado en marzo. Ahora, incluso más.

Los vecinos de Ceutí, incluidos los socialistas, tienen la oportunidad de demostrarle a Pedro Sánchez que no todo vale, que no entienden ni quieren sus políticas con los separatistas y con gente que ha pertenecido a grupos terroristas.

¿Cree que va a haber cambio de voto de los socialistas ceutienses?

He dicho a muchos que conozco que, si no quieren votar ni al PP, ni a Vox ni a Ciudadanos porque su ego no se lo permite, que voten nulo al Partido Socialista. Eso es una reivindicación democrática. Demostrarían que son del PSOE pero no apoyan este tipo de políticas. Sánchez va a llevar a España a un caos del que va a ser difícil salir por un simple sillón y por su negativa a volver a convocar elecciones.

¿Confía en que cambie mucho la situación con esos 1.200 votos?

Claro. Se pueden plantear muchos escenarios. Es muy probable que se rompa la mayoría absoluta del PSOE. No hay que olvidar que el 28 de mayo en esas mesas hubo en torno a 300 personas que no acudieron a votar. Ahora pueden hacerlo, por no contar a los socialistas arrepentidos. No es descabellado pensar que el Partido Popular mejore y alcancemos mayoría absoluta con Vox.

La señora Almela lleva año y medio al frente de la Corporación de Ceutí. ¿Cómo valora su gestión?

El 90% de todos los proyectos que se han ejecutado en este tiempo eran del Partido Popular. Se aprovecharon de subvenciones que pedimos nosotros y de licitaciones recién aprobadas. Han ido a remolque de nuestra gestión. Sí que le reconozco que a la alcaldesa le gustan mucho las redes sociales y que ha sabido vender como propios todos estos proyectos. Siempre hemos criticado el uso partidista que ha hecho de las cuentas municipales y de la propia página web del Ayuntamiento de Ceutí para darse publicidad a sí misma. Le gusta lucirse.

¿Cómo ha sido el trato con el Partido Socialista después de la moción de censura que le hicieron?

El Partido Socialista funciona con una doctrina muy sectaria:o estás conmigo o contra mí. No trabajan para todos los ciudadanos, sino para los que ellos creen que tienen que trabajar.

¿Y por qué optar por la alternativa?

Ceutí tiene la opción de elegir a un Gobierno de progreso y de recuperación del pueblo, que es el que tenía al Partido Popular al frente hasta la moción de censura de 2022. Estábamos reduciendo la deuda, dotándolo de mejores servicios y ejecutando proyectos interesantes. Eso puede volver.