Con Vox empezó todo esto.

Pues sí, podemos decir que estas elecciones las he convocado yo. Hicimos un recurso para el recuento de votos porque nos quedamos a cuatro votos de cambiar el escenario político de Ceutí.

Algo verían raro.

Nos dimos cuenta de que uno de los votos nulos era para Vox Ceutí, tal y como avaló la Junta Electoral. Ya solo quedaban tres. Pedimos revisar el resto de mesas pero en dos de ellas no tenían en sobres ni los nulos ni los blancos, como marca la ley. Ahí recurrimos y el TSJMU nos dio la razón. Faltan 27 votos.

Aunque Almela no hubiera llegado a la mayoría absoluta, siempre hubiera podido aliarse con CS, que es con quien gobernaba.

No se trata de eso. Si no hubiera llegado a la mayoría absoluta, habría estado obligada a sentarse a negociar y a pactar. Así que este domingo va a temblar Ceutí. Va a ser un día que pase a la historia.

¿Pero por qué va a temblar Ceutí?

Porque si el Partido Socialista, que obtuvo mayoría absoluta en mayo, la pierde, va a temblar Ceutí. Gusto no va a dar.

¿Tan segura está de que los vecinos van a cambiar su voto en estos meses?

En estos días de campaña estoy comprobando cómo la gente está muy quemada, mayormente por el Partido Socialista, por su presidente y por sus políticas ‘sanchistas’. Ellos mismos no están muy contentos. Por otra parte, también hay gente que le pilla fuera este fin de semana y no va a votar, otra que no votó entonces y que ahora nos dicen que sí que van a acudir a las urnas... Nos encontramos de todo.

Entonces espera un gran cambio en el resultado.

Para bien o para mal, creo que van a cambiar mucho las cosas. Fíjese, no tanto por lo que haya podido pasar en estos meses aquí en el municipio de Ceutí, sino por el salto que hemos sufrido en la política nacional. Observamos en Vox que la nación española no está muy contenta con lo que está pasando y eso repercute.

Y, como consecuencia de este salto al que se refiere, ¿confía en que Vox salga reforzado?

Sí. El karma le llega a todo el mundo.

Explíquese, por favor.

El PSOE no alcanzó la mayoría absoluta por 80 votos ni nada parecido. En las anteriores elecciones, las del 28 de mayo, estuvimos a punto de cambiar el escenario político, al quedarnos a tan solo tres votos de quitarle un concejal al Partido Socialista. A mí me restaron ese concejal a tan solo quince minutos de acabar el recuento. Hasta entonces, iba todo el tiempo con tres concejales. O sea, que le podría decir, incluso, que el edil número nueve de la señora Almela es más verde que rojo.

Pues sí que van a estar interesantes estas pequeñas elecciones de Ceutí.

Pues sí, por eso le digo que Ceutí va a temblar. Espero que cambie el panorama político. Que el TSJMU me haya dado la razón en mis demandas tras las elecciones es una oportunidad única que no se tiene todos los días.