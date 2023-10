El sindicato CSIF ha denunciado el «estado precario de la Policía Local de Águilas», comunicando, según el delegado sindical de CSIF Región de Murcia, José Ángel Ramírez, que próximamente harán una asamblea posiblemente seguida de un encierro en el cuartel de la Policía Local para reclamar calidad en sus puestos de trabajo, según ha afirmado el CSIF en una nota de prensa.

En ella se detalla que la situación de la Policía Local de Águilas «en materia de medios es francamente inexplicable, rayando la más absoluta dejadez», afirma José Ángel Ramírez, quien alerta de que no tienen repuesto de uniformes, «teniendo que remendar los rotos, donde no se ven ni las letras». Continúa explicando que «este verano no hemos tenido uniforme de pantalón de verano, termina septiembre y todavía no ha llegado», explica el delegado de CSIF.

En este sentido, la alcaldesa de Águilas, Mari Carmen Moreno, manifestó a La Opinión que «en cuanto al vestuario, tienen una partida de 30.000 euros sin gastar para vestuario». En este sentido, indica que en algunas de las reclamaciones del sindicato «se está trabajando y en otras se solucionaran en las próximas semanas».

«La situación de la Policía Local de Águilas es especialmente alarmante porque, además de la falta de plantilla, existe una falta de material policial que afecta a los coches patrulla», continúa detallando el CSIF. «Los cuatro vehículos de renting usados para patrullar caducaron en marzo y hasta octubre no está previsto que lleguen los nuevos», a lo que añaden que «desde entonces estamos trabajando con dos coches alquilados que no están dotados del necesario habitáculo de detenidos, poniendo muchas veces las vidas de nuestros agentes ante un peligro totalmente innecesario».