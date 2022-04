El PSOE de Lorca recupera históricos como Francisco Ruiz Alviar y Juan Antonio Fernández

No habrá sorpresas este sábado en la asamblea general extraordinaria que los socialistas celebrarán en el Recinto Ferial del Huerto de la Rueda desde mediodía. El alcalde, Diego José Mateos Molina, será reelegido secretario general después de que ningún militante se haya mostrado dispuesto a rebatirle su cargo. Los socialistas lorquinos llegan al congreso con un partido “más cohesionado” que nunca, como reconocía en declaraciones a LA OPINIÓN Mateos quien no ha dudado en incluir en la nueva ejecutiva local a activos -veteranos de la política- como Francisco Ruiz Alviar y Juan Antonio Fernández.

El primero, ocupó distintas carteras en varios gobiernos municipales, mientras que el segundo siempre ha sido un hombre destacado del partido desde un lugar discreto de la retaguardia. “Sumar y no restar”, sería el lema que lleva a Diego José Mateos a incorporar a nombres que en los últimos años habían decidido dar un paso atrás para permitir la entrada de los más jóvenes. Pero también en el repertorio de su lista ha incluido nuevos miembros como el médico Rafael Ríos y varios jóvenes procedentes de Juventudes Socialistas que se darán a conocer poco después del mediodía.

Copiar lo que funciona y descartar lo que a otros les resta podría ser otra de las premisas que ha alzado de forma importante el número de afiliados en la Agrupación Socialista Lorquina en los últimos tiempos. Mientras en otras formaciones políticas históricos que han ocupado importantes cargos no solo a nivel local o regional, se marchan tras reconocer que no se sienten representados o no son tenidos en cuenta, los socialistas ‘tiran’ de nombres de todas las generaciones. Se impone el socialismo más puro, el de dejar para otro momento las disputas y luchas, el de trabajar de forma cohesionada por revalidar la Alcaldía de la Plaza de España.

No da un paso atrás, pero sus responsabilidades se relajan en la Agrupación Socialista Lorquina para posibilitarle la atención de sus recientes obligaciones a nivel regional. Se trata del que hasta ahora era secretario de Organización, José Luis Ruiz Guillén. El testigo lo cogerá un joven que ostenta en el actual equipo de Gobierno municipal las carteras de Sanidad, Plazas y Mercados, Juventud y Festejos, José Ángel Ponce.

Ponce se convierte en el número dos del Partido Socialista en Lorca, dejando al considerado como ‘fontanero’ municipal más tiempo para lograr acuerdos con otras formaciones que le permitan sacar adelante el Presupuesto Municipal y con él, la posibilidad de llevar a cabo los proyectos incluidos en el Programa Electoral para lograr –esta vez- hacerse con la Alcaldía sin tener que recurrir a socios que inicialmente permitieron la gobernabilidad, pero que constantemente echan para atrás iniciativas que los socialistas consideran fundamentales para los lorquinos.

Entre las mujeres ‘fuertes’ de Mateos siguen estando Isabel Casalduero y Marisol Sánchez Jódar que volverán a ocupar importantes responsabilidades en la nueva ejecutiva en la que habrá más de una sorpresa que se anunciará este mediodía. Unos 300 afiliados están llamados a participar de la asamblea a la que seguirá una convivencia en la que el protagonista será un arroz con ‘costillejas’, empanada lorquina y milhojas. Y para los más pequeños, hinchables y talleres. La intención es recuperar las históricas convivencias donde la familia socialista acudía al completo, tras dos años de pandemia.