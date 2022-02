Tras el hallazgo el pasado viernes del cuerpo de un bebé sin vida enterrado en un paraje de Águilas, las pesquisas de los investigadores, que estaban peinando hospitales y centros de salud de la comarca en busca de la madre, han dado sus frutos, ya que la madre ha sido localizada.

La mujer está ingresada en el Rafael Méndez de Lorca, informan fuentes cercanas a la investigación, que añaden que esta persona, de nacionalidad española y mayor de edad, habría admitido haber dado sepultura al bebé, un feto de más de seis meses que se encontraba formado. No ha trascendido por qué razón la joven actuó así.

Las pesquisas de la Policía Judicial continúan en marcha para tratar de averiguar si el bebé llegó al mundo vivo o no. La mujer, de 19 años, no ha sido detenida y se espera poder tomarle declaración cuando reciba el alta. Tras esclarecer qué pasó, el Cuerpo determinará si imputa o no a la joven.

El hallazgo del feto de Águilas tuvo lugar sobre las siete de la tarde del viernes, en una especie de solar situado en la parte trasera de la estación de ferrocarril, en una zona conocida como ‘la cueva de la tía Petra’. Una pareja que pasaba por la zona observó un montículo de tierra y algo parecido a una tumba y descubría que dentro había lo que parecía ser un bebé. Rápidamente daban la voz de alarma y comenzaban la investigación.