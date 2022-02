El asalto al Centro de Desarrollo Local, CDL, donde se pretendía celebrar el lunes el Pleno de Lorca que debatía sobre las distancias de las explotaciones ganaderas con los núcleos de población podría haber estado “orquestado y organizado”.

El concejal de Seguridad Ciudadana, José Luis Ruiz Guillén, rompía este miércoles una lanza a favor de los ganaderos al argumentar que el visionado de las imágenes de las cámaras de seguridad del edificio (que corresponden al vídeo que acompaña a esta noticia) “se puede apreciar perfectamente que había una primera línea compuesta por un cordón policial y después otra de ganaderos que se estaban manifestando pacíficamente”.

Unos instantes después “y de pronto”, argumentaba, “desde la parte de atrás irrumpen y salen corriendo, muy violentamente, el grupo que finalmente entró e interrumpió en el edificio”. El edil de Seguridad Ciudadana señala que “parece como si estuvieran organizados, por lo que habrá que determinar si recibieron algún tipo de instrucción, porque fue el pistoletazo de salida para que irrumpieran y arrollaran a los policías que estaban en la puerta”.

Ruiz Guillén aportaba otro dato significativo: “Lo que sí puedo garantizar es que todos los que irrumpieron no son ganaderos del sector porcino, que es realmente el afectado por la modificación que se estaba realizando”.

Y detallaba que lo que se llevaba al Pleno no tenía nada que ver con “otras especies ganaderas como pueda ser bovino, caprino, ovino, aves, conejos… A cualquiera de ellas, no les afecta. Son modificaciones que solo afectan a explotaciones porcinas. Allí había mucha gente que no era del sector del porcino, por lo tanto, eso es concluyente”.