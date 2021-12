“Estaría bueno que encima de que me robó, me tiró y me arrastró le tocara la lotería”. Así de indignada se mostraba en declaraciones a LA OPINIÓN la abogada lorquina María Antonia García Jiménez, quien ha ampliado la denuncia para añadir un décimo de lotería de Navidad que se habría llevado el ladrón.

La letrada interpuso una denuncia ante el Cuerpo Nacional de Policía por los daños que sufrió hace varias semanas cuando un individuo le sorprendía en la zona de la antigua Plaza de Abastos, en pleno recinto histórico de la ciudad. El hombre se llevó el bolso que portaba. En su interior estaba su cartera, monedero y otros efectos personales, entre los que se encontraba un décimo de lotería de Navidad. Curiosamente el décimo de lotería corresponde al número 5748 que ha vendido la Hermandad de la Curia, Paso Negro, una cofradía de la ciudad que integran únicamente abogados, procuradores, jueces, fiscales y funcionarios de la Administración de Justicia. “He ampliado la denuncia y hemos incorporado el décimo de lotería de Navidad para que el ladrón no pueda cobrarlo si toca”, admitía la abogada. La Hermandad de la Curia cuenta con un listado de los números que ha vendido, por lo que disponen con exactitud de la serie y la fracción del décimo. Esa información será remitida a Loterías y Apuestas del Estado que pone en alerta ese décimo para que, en caso de que le tocara algún premio nadie pudiese cobrarlo. La mujer sufrió el altercado el pasado día 30 de noviembre, cuando regresaba de una conferencia sobre el recinto histórico de la ciudad. Al llegar a la altura de una de las salidas del aparcamiento Lorca Plaza fue abordada por un individuo que intentó quitarle el bolso. Tras un fuerte forcejeó, en el que la abogada fue arrastrada algunos metros, el asa del bolso cedió y se rompió, logrando su propósito de llevárselo. García Jiménez pudo describir al hombre porque éste no ocultó su rostro en ningún momento. “No llevaba mascarilla. Era de piel blanca, pero magrebí. Tenía perilla, rapado por los laterales y con un mocho de pelo en lo más alto. Me miraba sorprendido. Quizás no esperaba que opusiera resistencia”, contó entonces. La mujer ha conseguido hacerse con otro décimo de lotería de Navidad idéntico al que le robaron. Este miércoles señalaba que “a ver si tocara. Me llevaría una gran alegría, después del susto del que todavía no he conseguido reponerme”.