El Gobierno de José Ballesta ha solicitado al Ministerio de Transición Ecológica una moratoria de los plazos de justificación de las obras del plan de movilidad. En concreto, tal y como ha explicado el alcalde de Murcia, se ha solicitado una ampliación de los plazos para justificar los fondos en dos casos concretos: uno hace referencia a los fondos destinados a todos los tramos BTR (carriles bus de tránsito rápido) y de carriles bici y otra solicitud de ampliación para los nodos intermodales en la Plaza Circular y en el entorno del jardín Floridablanca.

Según Ballesta, en el caso de los carriles BTR, las obras deberían terminar el día 30 de junio, y las de los nodos el 31 de julio. «Es obvio que no va a ser así, porque hay incluso obras que no han empezado todavía, pero es que además es absolutamente necesaria esta moratoria para iniciar las conversaciones y los acuerdos con las organizaciones vecinales afectadas», indicó Ballesta, que adelantó que «en algunos casos no continuarán las obras, y en otros se van a revertir esas obras». Entre las áreas en las que se habría decidido paralizar y revertir las obras se encuentran algunas de El Carmen, Espinardo y Vistabella, los tres puntos en los que las protestas ciudadanas han sido más acusadas.

Según detalló a esta Redacción el edil que se ocupará de la cartera de Movilidad, José Francisco Muñoz, la moratoria, tal y como está establecido en los reglamentos del Consejo Europeo, se extenderá hasta el 31 de diciembre, «con el fin de que en ese tiempo se pueda abrir el proceso participativo y ajustar las medidas que han reclamado los diferentes colectivos, especialmente los del Carmen, Espinardo y Vistabella».

Por su parte, Ballesta también señaló que este martes su equipo se reunirá con los vecinos del barrio de El Carmen y que el miércoles se hará lo propio con los vecinos afectados de Espinardo. El jueves se celebrará la reunión con los afectados en el entorno de Vistabella y La Fama. Tras estas reuniones vecinales, la semana que viene arrancarán los encuentros con expertos nacionales e internaciones.

Según ha podido saber esta Redacción, una de las voces que guiarán este proceso será la del arquitecto e ingeniero de Caminos, el profesor titular de la UPCT, Salvador García-Ayllón, que fue director general Transportes, Costas y Puertos en el Gobierno regional.

Vox aprieta a Ballesta

Los concejales de Vox en el Ayuntamiento de Murcia, con Luis Gestoso a la cabeza, han presentado, en su primer día de trabajo, un escrito en el registro dirigido al alcalde exigiendo la paralización de las obras de movilidad y el cumplimiento de las promesas que hizo el candidato Ballesta en numerosas ocasiones durante la campaña electoral.