La Ley Electoral de la Región de Murcia establece en su artículo 35.1 que la Comunidad subvencionará los gastos electorales, atendiendo a los escaños obtenidos y a los votos conseguidos por cada candidatura, siempre que, en este último caso, hayan obtenido al menos un escaño. Hay cuatro partidos, por tanto, que han conseguido ayudas tras las elecciones autonómicas del 28 de mayo. Se trata del Partido Popular, el Partido Socialista Obrero Español, Vox y Podemos.

Previamente a la celebración de la campaña electoral y cinco días después de la convocatoria de elecciones, el Gobierno regional dictaminó que cada escaño tendría un valor de 13.312 euros, mientras que cada papeleta válida equivaldría a 70 céntimos. En total, los 45 escaños que conforman la Asamblea Regional y los casi 700.000 votos emitidos suman 1.034.473 euros en subvenciones.

El ganador de los comicios, el Partido Popular, es, evidentemente, el que más dinero recibe. Sus 21 diputados ‘cuestan’ a las arcas públicas cerca de 280.000 euros, a los que hay que sumar sus casi 290.000 votos que, a 70 céntimos cada uno, son más de 205.000 euros. En total, la subvención alcanza los 484.687 euros.

El Partido Socialista no alcanza los 300.000 euros, ya que sus 13 escaños apenas llega a los 173.000 euros y sus 175.000 sufragios valen 122.000 euros.

Vox, tercera fuerza política en la Región, sacó 9 escaños, que equivalen a 119.808 euros, a los que hay que sumar 70 céntimos por cada una de las 121.321 papeletas con su sello. Recibirán algo más de 200.000 euros.

La última colación con representación en la Asamblea Regional es Podemos-Izquierda Unida-Verdes-Alianza Verde, que va al Grupo Parlamentario Mixto con sus dos diputados (26.624 euros) tras recibir 32.173 votos (22.521 euros). No alcanzan los 50.000 euros de subvención.

Ciudadanos, por primera vez en ocho años, no recibe subvención tras no conseguir representación en el Parlamento murciano (no alcanzó el 3% de los votos).

En cada convocatoria electoral el precio por escaño y por cada voto es actualizado por el Gobierno regional, ya que, a la cuantía de la subvención anterior se le aplica el coeficiente corrector del Índice de Precios de Consumo (IPC) acreditado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) para el periodo comprendido, en este caso, desde febrero de 2019 hasta febrero de 2023 para el ámbito de la Región de Murcia. Con respecto a hace cuatro años, la Consejería de Presidencia, Turismo, Cultura, Juventud, Deportes y Portavocía de la Región estableció un incremento de la actualización del 14,9%.

Con este dinero, del que una parte ha sido adelantado antes de la campaña, los diferentes partidos han podido hacer frente a los gastos de los carteles, el alquiler de espacios, la movilidad de sus equipos de campaña y dirigentes políticos, impresiones, vídeos, fotografía y comunicación, entre otros costes.

En cada comunidad es distinto

La subvención por escaño varía según la comunidad, oscilando entre los 11.237 euros que abonará Cantabria a los más de 22.000 euros que pagará el Gobierno de Canarias, la más espléndida de las últimas elecciones (hay que tener en cuenta que no hubo comicios en Euskadi, Cataluña ni en Andalucía).

Madrid es la región que más dinero total destinará a pagar a los partidos por los 136 escaños que tiene en la Asamblea, unos 2,9 millones, y eso que por cada diputado aboga una subvención menor que Canarias: 21.999 euros.

Por otro lado, Navarra será la tierra que pague más (1,13 euros por voto) por cada voto cosechado, seguida de Madrid (1,11 euros) y La Rioja (1,08 euros por voto); mientras que en el lado contrario se sitúa Canarias, que sólo abonará entre 10 y 20 céntimos por voto, junto con Baleares (57 céntimos por papeleta) y Castilla La-Mancha (60 céntimos).