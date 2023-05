Las puertas de los colegios electorales se abrían esta mañana para recibir a los miles de murcianos llamados a las urnas para ejercer doblemente su derecho a voto. Las mesas electorales de la Región tienen hoy una labor doble, recibiendo papeletas para las elecciones autonómicas y municipales que conformarán, tras el escrutinio de esta noche, la Asamblea Regional y las juntas de gobierno que habitarán los ayuntamientos de los 45 municipios.

La previsión de lluvia para el día de hoy, que amenazaba con reducir la participación, ha sido benévola y ha dado paso a un sol que calentaba a los votantes que se acercaban a las mesas electorales, constituidas sin incidencias en ningún caso, desde las nueve de la mañana. Los vecinos del barrio Infante Juan Manuel se acercaban por la Avenida Pío Baroja, aprovechando el escaso tráfico a causa de las obras de movilidad, hasta el colegio Mariano Aroca.

En la puerta de los diferentes edificios que conforman el colegio, y en paralelo al resto de colegios electorales habilitados en la Región, los apoderados facilitaban el voto a los vecinos, tanto orientando a quienes no se encuentran en los carteles indicativos, como cuidando a los perros de quienes han hecho un alto en su paseo mañanero para depositar las papeletas. “Yo todavía no he votado, he venido a traer a mis padres, que viven en la huerta pero están empadronados aquí”, explica Cristina en la puerta del pabellón en el que sus padres han entrado a votar: “Hemos desayunado juntos y luego hemos venido a que voten: lo hacemos siempre así”. Ella, que votará en El Palmar, dice que tiene su voto “demasiado claro”.

Porque en estas elecciones autonómicas y regionales hay quien acude a votar con decisión e ilusión, pero también hay quien prefiere no renunciar a su derecho al voto a pesar de la desilusión. Es el caso de Carmen, que acude a votar en el colegio Vistabella acompañada de su hija y uno de sus nietos, que dice que viene “desanimada”: “Tengo mi voto claro, pero lo tengo por tenerlo. No estoy a gusto con ningún partido, pero hay que votar”. Chechu y Jaime, también vistabelleros, afrontan las elecciones con una actitud similar, afirmando que votan, más que para que gobierne quien quieren, para evitar que gobierne quien no quieren ver en el ejecutivo.

Quienes sí votan con ilusión en estas elecciones autonómicas y regionales son quienes lo hacen por primera vez. Es el caso de Aitor, que ha votado en el Mariano Aroca y dice que tiene su voto claro desde hace años. “Votar ha sido muy normal –asegura-, siempre me ha interesado y me hace gracia formar parte y poder aportar al sistema democrático en el que vivimos”. María, votante en el colegio San Juan, no pudo votar en las pasadas elecciones por dos semanas. A su primera jornada electoral acude junto a sus padres y su hermano Sergio, que también vota por primera vez con 18 años y, aunque ilusionado, duda del efecto de un voto entre miles. Sin embargo, tenía claro a quién quería votar, al igual que toda la familia en este “día histórico”, como lo ha calificado María Dolores, su madre.

Los bares y churrerías del barrio de reciben, desde primera hora de la mañana, a los votantes que celebran la fiesta de la democracia con algo dulce o un almuerzo al sol que calentará al menos, según lo previsto, hasta entrada la tarde. La frase más escuchada en las terrazas de los bares no es ningún misterio: “¿Has votado ya?”.

En la jornada electoral, los colegios son punto de encuentro de vecinos, compañeros y amigos. En el patio del colegio Vistabella grupos de gente se juntan para comentar la campaña y hacer conjeturas sobre quién gobernará. Una mujer se santigua antes de entrar a votar, mientras que un grupo de señoras se saluda en la rampa de acceso: “Me alegro de veros, chicas. Si dentro de otros 4 años nos volvemos a ver aquí, será porque todo va bien”, comentaba una de ellas, que acababa de echar sus sobres en la urna.

“Veo poco ambiente”, comentaba una votante a mediodía en la entrada del colegio San Juan, mientras los apoderados, que indicaban a los votantes la ubicación de las cabinas, le respondían que el día acababa de empezar: “¡Esto se anima enseguida, ya verás!”. En la puerta del centro, Julia y Adrián, empujando un carricoche, confiesan que han decidido su voto esta misma mañana. “Nos hemos informado, hemos leído los programas, pero nuestra tendencia siempre es dudar entre varios y decidir en la recta final”, comenta ella, que afirma, también, que las posibilidades de lluvia no serán decisivas en la participación. Además de los programas, para ellos también es importante evaluar a los candidatos para ver si son “personas válidas”, según comentan.

Las más de 1.700 mesas electorales constituidas en 580 colegios de la Región para estas elecciones municipales y autonómicas estarán abiertas y recibiendo votos hasta las ocho de la tarde en punto, momento en el que empezará el escrutinio y los murcianos podrán ver, a tiempo real, su efecto en el sistema democrático.