Se calcula que ahora mismo hay activas unos 80 millones de tarjetas en nuestro país, ya que poco a poco “el dinero de plástico” está sustituyendo al metálico, algo que se ha acelerado durante la pandemia.

Por eso, no es extraño que surjan inconvenientes, no por el mal funcionamiento de las tarjetas, sino por la enorme cantidad de ellas que hay en circulación, un uso poco adecuado de los usuarios de estas, etc.

Bloquearlas en caso de pérdida o de cargos indebidos

Una situación que se da a menudo es la de la pérdida de la tarjeta y también el robo, en menor medida. Si nos ocurre esto lo mejor es llamar al banco con el fin de que la bloqueen de inmediato. Si tenemos acceso al teléfono, desde la app la podemos apagar e incluso dar de baja de manera definitiva.

Algo similar haremos si nos encontramos con un cargo que no reconocemos. Tras comprobar que esa compra no la hemos hecho nosotros, pasaremos a bloquear la tarjeta con el fin de que no puedan adquirir nada más, siempre denunciando después ante las autoridades.

Hay que comprobar bien las cantidades que pagamos

En los comercios pequeños, cuando pagamos con la tarjeta ponen la cuantía a mano en el datáfono, lo que produce errores que nos suelen perjudicar a los clientes.

Siempre hay que mirar si la cantidad que abonamos es la correcta y pedir una copia, guardándola, ya que nos servirá para posteriores reclamaciones en el caso de que en la cuenta corriente nos cobren una cantidad mayor.

Debemos tener una alternativa de pago

A pesar de que tengamos una tarjeta, es conveniente poseer alguna otra manera de pago, pues no es la primera vez que esta no funciona o que el datáfono no la quiere leer.

Es posible emplear Bizum si el comercio lo admite, aunque lo mejor es llevar siempre una cantidad en efectivo para realizar pagos como el de la gasolina o una pequeña compra en la tienda de comestibles.

Poseer una tarjeta nos hace más sencilla la vida diaria, pero hay que saber que a veces nos dan problemas y hay que reaccionar con celeridad, sobre todo si la perdemos.