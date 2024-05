Sito Alonso: "Estamos preparados mentalmente para las semifinales contra Unicaja"

El UCAM Murcia CB afronta este martes en Málaga ante el Unicaja (20:30 horas, Movistar) el primer partido de semifinales por el título de la Liga ACB de su historia. El entrenador, Sito Alonso, ha pasado antes de viajar por la sala de prensa para analizar la eliminatoria a cinco partidos. Considera que su equipo tiene más posibilidades por ser más larga que la anterior ante el Valencia Basket y que el factor determinante seré el mental. Estas han sido sus valoraciones:

Tercera vez semifinalista esta temporada de un torneo y en todas el rival ha sido el Unicaja.

"El 80% de los jugadores vinieron a tratarse el domingo porque arrastran cansancio y problemas para afrontar ahora un objetivo que no entraba en los planes de nadie a principio de temporada. Digamos que estamos como en la Supercopa, pero ya no somos invitados por ser anfitriones, ahora estamos por derecho propio. Vamos a ver si podemos competir al máximo nivel, y vamos a intentar que sea el primer día, que no es el más fácil, para traernos una victoria de allí e intentar luchar la serie aquí en casa".

Las imágenes del UCAM Murcia - Valencia / Juan Carlos Caval

¿Hay menos oportunidades por jugarse la semifinal a cinco partidos?

"Si son cinco, hay más oportunidades. El número de partidos es mayor y creo que tenemos más posibilidades. Como dije al final del partido en Valencia, el Unicaja está siendo un ogro para nosotros, prefiero que sea un ogro el Unicaja y otro equipo por mantener la categoría. El Unicaja está ofreciendo un nivel por encima de Real Madrid y del Barça esta temporada y nos hemos encontrado ya en dos semifinales y me gustaría encontrármelos siempre. No hemos podido ganarles hasta ahora, pero vamos a ser si somos capaces de competir contra un equipo que está a un nivel altísimo".

¿Jugará con menos presión el UCAM que ante el Valencia?

"Es difícil jugar más sueltos que en Valencia. Este equipo está jugando a un buen nivel y también lo hizo en el segundo partido cuando perdimos en casa, pero hacer un 8 de 38 en tiros de tres te limita muchas tus opciones. Con un 12 de 38 en triples habría sido suficiente para tener la oportunidad de ganar. Quería quedar entre los cuatro primeros y eso ya está cerrado, ahora somos el cuarto como mínimo. Y ahora de lo que se trata es de ilusionar a la gente para que el sábado el pabellón esté mejor o igual que en el partido de cuartos. Si ganamos uno allí, jugaríamos aquí dos partidos de semifinales, que es increíble, y sabemos que es muy difícil porque ellos llevan una semana descansando. Quiero que haya más tensión y presión para creer más en nuestras posibilidades, pero hay que hacer las cosas muy bien".

La mala racha ante el Unicaja

"El Unicaja nos ha ganado esta temporada en situaciones donde me gustaría competir contra ellos otra vez. Podríamos no enfrentarnos con Unicaja ahora Si tenemos este derecho de jugar contra ellos tenemos que ser súper positivos y pensar que vamos a ganar un partido en su casa. Tenemos que hacer cosas que no hicimos bien los dos partidos de liga, tanto en Murcia como en Málaga. En la Supercopa nos ganaron a 20 segundos del final y en Belgrado, en la Champions, teníamos un tiro de Sant-Roos debajo del aro a un minuto y medio del final para ponernos uno arriba. Hay un factor que nosotros utilizamos en casa y que ellos hacen también emplean en el Carpena, y por ello tenemos que ser listos para jugar contra ese tipo de exigencia y no perder 22 balones como la última vez que jugamos allí, además de estar muy frescos mentalmente".

Yannis Morin, en su presentación como jugador el UCAM Murcia CB. | EFE/MARCIAL GUILLÉN / dioni garcía

¿Hay capacidad para sorprender al rival?

"Se trata de intentar sorprendernos unos a otros. La táctica no sorprende siempre, sino un jugador determinado en un momento determina. Para mí el factor determinante el primer partido de Valencia fue Fabián Flores, y en el del otro día fue para Yannis Morin, no Radebaugh, porque ya te lo esperabas. Hay que buscar cosas en el momento justo y hay que llegar al final del partido con opciones. Si llegamos al último cuarto con opciones, nadie puede dudar de que podemos ganar. Los aficionados deben seguir creyendo porque esto no se ha acabado, pero no creo que piense eso ninguno".

Fabián Flores intenta evitar una canasta de Jovic en presencia de Radebaugh. | EDUARDO RIPOLL/SUPERDEPORTE / dioni garcía

Una pregunta de Sito Alonso a los jugadores

"Hoy voy a preguntarle a los jugadores qué quieren ahora, ellos van a ser los que decidan, pero la respuesta la sé ya porque se sienten capaces de llegar a algo inimaginable. Lo único que quiero preguntarle es cómo van a jugar el partido del martes".

Las múltiples opciones de las dos plantillas

"El peligro que tiene el UCAM Murcia es la variedad de posibilidades que se da dentro del equipo para jugar en un momento determinado. Pero eso también lo tiene el rival, que es uno de los que más variedad tienen".

¿Podría llegar a jugar Marko Todorovic?

"Marko Todorovic no puede llegar a jugar. Entiendo que el calendario es como es porque aunque se juegue a cinco partidos, se disputan esta semana partidos martes, jueves y sábado. Ojalá que la eliminatoria sea larga en cuanto podamos alargarla. Pero no me genera una posibilidad de que alguno de los lesionados juegue porque los cinco partidos se juegan en muy poco tiempo. Cada dos días se juega y es bueno para el e espectáculo o no, porque al final los jugadores sufren, pero es un problema del calendario del baloncesto mundial, no de ACB, y perjudica al equipo que llega más justo, que espero que no seamos nosotros y saquemos esto mentalmente. Tengo claro que si Todorovic tuviera una mínima posibilidad de jugar, lo haría".

¿Qué factor es más importante?

"Vamos a ir a lo mental porque es lo único que puede superar lo físico. No se pueden dejar escapar estas oportunidades, hay que aprovechar que estamos aquí y lo de Valencia ya está superado, ya solo está para celebrarlo cuando acabe la temporada. Lo siguiente que tenemos es a por lo que debemos que ir. Vamos a ver si mentalmente estamos preparado, que estoy convencido de que sí".