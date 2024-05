Marko Todorovic también dice adiós a la temporada en el UCAM Murcia

El UCAM Murcia CB afrontará los play off de la Liga Endesa sin dos de sus mejores jugadores. El sueco Simon Birgander, como ya anunció Alejandro Gómez el lunes, estaba descartado, pero había esperanzas de poder recuperar a Marko Todorovic. Finalmente, los exámenes médicos realizados al jugador le descartan totalmente. “Sufre la inflamación en el tendón de Aquiles le puede llevar aproximadamente un mes de recuperación”, dice el parte emitido por la entidad. Respecto al ex del Joventut dice el mismo que “cuenta con una sobrecarga articular en el tobillo derecho, sigue evolucionando positivamente de esta lesión, pero no le dará tiempo a vestir de nuevo la camiseta universitaria en lo que resta de temporada”.

Por tanto, el recién incorporado Yannis Morin, francés de 30 años de edad y 2,06 metros de estatura, y el senegalés Moussa Diagné serán los únicos pívots, además del canterano Fabián Flores, con los que contará Sito Alonso para la eliminatoria de cuartos de final ante el Valencia Basket, que comienza este sábado en La Fonteta, y también en el resto de eliminatorias en caso de superar la primera.

Morin, fichado de urgencia por las dos importantes bajas, llega de hacer una buena temporada en Francia, con 14,3 puntos y 7,1 rebotes por encuentro. Se trata de un jugador muy intenso, que en 2017 fue elegido mejor defensor de la segunda categoría francesa. También ha sido internacional con su país y estuvo en el segundo equipo de Oklahoma City Blue, franquicia de la NBA, así como en OKC Blue y Ontario Clippers de la NBA G League. Estuvo en dos ocasiones en las Ligas de Verano de la NBA y en Francia ha jugado con las camisetas de Cholet Basket, Le Mans, Chalons Reims, SIG Strasbourg y STB Le Havre.

Rodions Kurucs podría llegar

Quien sí podría estar el sábado en Valencia así como en el segundo partido de la serie el miércoles 22 en el Palacio de los Deportes es el alero letón Rodions Kurucs, quien se está recuperando de un esguince de tobillo que sufrió en el partido por el tercer puesto de la Basketball Champions League. En cualquier caso, su concurso estará en el aire hasta el último momento.