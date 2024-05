Yannis Morin, la segunda solución de urgencia para el puesto más inestable

El puesto de ‘cinco’ ha sido el más inestable esta temporada en el UCAM Murcia CB. El equipo comenzó el curso con el trío formado por Simon Birgander, Jordan Skaho y Moussa Diagné. El primero se lesionó el 10 de diciembre en el partido de liga regular contra el Valencia Basket, el rival en el play off de cuartos de final. Reapareció a principios de abril en Badalona, pero nunca ha llegado a ser el jugador dominador del inicio del curso que fue MVP de la ACB. Llegó como solución de urgencia Marko Todorovic, que necesitó un período de adaptación para después convertirse en un jugador capital. Salió Sakho para ayudar a salvarse al Breogán Lugo. Y cuando la afición y el entrenador anhelaban ver a pleno rendimiento al dúo Birgander-Todorovic, los dos han caído lesionados a la misma vez.

El club tiene alguna esperanza de que el montenegrino, uno de los pocos jugadores que no tiene contrato para la próxima temporada, esté el sábado en La Fonteta (18:00 horas). En la misma situación está el alero Rodions Kurucs, quien todo apunta a que reaparecerá. A Birgander se le da por descartado: «Los servicios médicos recomiendan empezar a trabajar con él ya de cara a la próxima campaña», dijo ayer Alejandro Gómez, director general. De Todorovic apuntó que «le están haciendo más pruebas en el tendón de Aquiles y ojalá podamos contar con él, pero las exploraciones no eran positivas».

Ante esta nueva situación, el club tuvo que activar el segundo plan de urgencia de la temporada en el puesto de ‘cinco’, donde el único jugador que se ha mantenido alejado de lesiones graves durante todo el curso ha sido Moussa Diagné quien, paradójicamente, llegó a Murcia con un historial plagado de problemas en las últimas campañas. Y la nueva solución de urgencia, como ya anunció la entidad tras el partido ante el Río Breogán, es Yannis Morin, un francés de 30 años de edad y 2,06 metros de estatura que sí llega en forma tras concluir el pasado sábado la temporada con el Roanne francés, que ha descendido de categoría, pero que no disfrutará de ese período de adaptación que sí tuvo Todorovic. «En el momento en el que estamos, con los ‘cincos’ lesionados, se nos hacía imposible competir en el play off. Teníamos la necesidad de incorporar a alguien que nos aportara energía y músculo para intentar dar la sorpresa. Teníamos el hándicap del tiempo, porque no sabíamos cuándo íbamos a jugar el primer partido. A Morin ya lo estábamos viendo para otras temporadas porque es un jugador que tiene años de experiencia en la liga francesa, que ha sido internacional y estoy seguro que va a encajar y nos va a ayudar», señaló sobre el nuevo fichaje Alejandro Gómez.

Visita a Caravaca La plantilla se gana el Jubileo en la Basílica de la Vera Cruz El UCAM Murcia, a través del contrato de patrocinio con la Comunidad Autónoma, está promocionando esta temporada es sus camisetas y soportes publicitarios el Año Jubilar de Caravaca. Por tal motivo, tanto la primera plantilla como todos los equipos de las categorías inferiores visitaron ayer la Basílica de la Vera Cruz en un acto donde estuvo también la presidenta, María Dolores García Mascarell.

Morin llega de hacer una buena temporada en Francia, con 14,3 puntos y 7,1 rebotes por encuentro. Se trata de un jugador muy intenso, que en 2017 fue elegido mejor jugador defensivo de la segunda categoría francesa. También ha sido internacional con su país y estuvo en el segundo equipo de Oklahoma City Blue, franquicia de la NBA, así como en OKC Blue y Ontario Clippers de la NBA G League. Estuvo en dos ocasiones en las Ligas de Verano de la NBA y en Francia ha jugado con las camisetas de Cholet Basket, Le Mans, Chalons Reims, SIG Strasbourg y STB Le Havre.

La trayectoria de Morin, quien firma un contrato solo hasta final de temporada, durará lo que el UCAM Murcia resista en los play off, donde según Gómez, «lo que puede romper la diferencia de experiencia y potencial es la ilusión. A veces no tener esa presión que tiene el Valencia puede hacer que podamos jugar más sueltos. Todo el mundo sabe que los favoritos son ellos y nosotros tenemos que salir a jugar como sabemos, que sean ellos los que se pongan nerviosos. Tenemos que actuar como el quinto de la liga, ser valientes y no salir con complejos, ir a por todas sabiendo que si perdemos es lo más normal», admitiendo también que «el equipo no tiene la frescura y gasolina de antes de la Final Four de Belgrado, que es cierto, pero sí que tiene ilusión», sentenció.

Los abonados tendrán que pagar 20 euros ante el Valencia

El UCAM Murcia CB ha llegado por segunda vez en su historia a disputar las eliminatorias por el título de la Liga Endesa. Los encuentros de los play off, como está recogido en las bases de los carnés de abonados, no están incluidos, por lo que los poseedores de los mismos tienen que pasar por taquilla. Por ello, los abonados adultos tendrán que pagar 20 euros para ese encuentro ante el Valencia Basket que se disputará en el Palacio de los Deportes el miércoles 22 de mayo a las 20:30 horas. Para los de la categoría especial (estudiantes, desempleados y mayores de 65 años) el precio es de 15 euros, mientras que los infantiles tendrán que abonar 10. Para el público general, los precios son de 70 euros en sur y norte central, 60 en lateral baja, 50 en las curvas, 45 en lateral alta y 30 en fondos pista y zona alta.

Viaje a Valencia por 50 euros

De igual modo, el club tiene un paquete de 180 entradas para el choque de este sábado en Valencia (18:00). La entidad ha lanzado un viaje por 50 euros en autobús que incluye la entrada. El mismo saldrá el sábado a las doce desde el Palacio y el regreso será a la conclusión. Las localidades se pueden adquirir a través de la web compralaentrada.com. También el UCAM informó que dispone de un número limitado de entradas que solo se podrán adquirir en las oficinas del Palacio por valor de 30 euros sin incluir el viaje.

Los abonados del carné general del Valencia, por su parte, no tendrán que pagar ante el UCAM, y los precios de las localidades están entre los 40 euros de los fondos y los 85 de la tribuna central.