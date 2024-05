Fabián Flores recoge un testigo huérfano desde hace casi tres décadas

El 19 de enero de 1997, en un partido CB Murcia Artel-TDK Manresa, debutó con la primera plantilla Eduardo Sánchez Cimadevilla, un base que entonces contaba con 19 años de edad y que llegaba a la primera plantilla en una situación dramática, con el equipo colista. Los murcianos vencieron a los manresanos por 84-70 con más de 33 minutos en pista del molinense, en los que aportó 13 puntos, 8 rebotes y 4 asistencias. Sánchez, un jugador todo pundonor que logró dos ascensos a la ACB, era hasta la aparición de Fabián Flores Moreno (Alcantarilla, 25 de febrero de 2005) el último jugador formado en la cantera que debutó en la máxima categoría con la elástica murciana con proyección para hacer carrera al más alto nivel.

Flores, aunque ya había jugado cuatro partidos, uno de ellos en la Copa del Rey, antes de su aparición estelar en el duelo ante el Valencia Basket del play off de cuartos de final que ganó el UCAM Murcia el sábado, no esperaba tener un papel protagonista en los play off. Las circunstancias, por las bajas de Marko Todorovic y Simon Birgander, le convertían en el tercer pívot de la rotación después del fichaje del francés Yannis Morin. Pero cuando se esperaba que el galo apareciera en escena para sustituir a Moussa Diagne, Sito Alonso apostó por Fabian Flores, un jugador que según explicó en rueda de prensa el entrenador, era incapaz de aguantar el ritmo de entrenamientos de ACB hace apenas un año. Acabó el choque con 3 puntos y dejó para la galería un espectacular mate tras asistencia de Nemanja Radovic. También aportó cuatro rebotes, dos de ellos ofensivos, y con él en pista el UCAM logró un +12 en sus casi 17 minutos en pista.

«Esto es un sueño para mí», reconocía un tímido Flores en Movistar tras la conclusión del partido. «Su evolución es estratosférica. El trabajo que ha hecho con el equipo de Liga EBA ha sido muy bueno. Lo que más tiene es que la gente le quiere y le respeta. Se tendrá que ganar él el puesto en el primer equipo», añadió Sito Alonso sobre un chico que es aplicado en los estudios y que acaba de iniciar Ciencias de la Actividad Física y el Deporte.

Fabián Flores es de Alcantarilla, comenzó a jugar en Maristas y llegó a la cantera del UCAM en edad infantil. Este campaña ha sido en dos ocasiones MVP de una jornada de EBA. Con el filial ha promediado 9 puntos, 11 rebotes, una asistencia y 19 de valoración. El pasado mes de febrero, justo unos días después de su estreno en ACB contra el Surne Bilbao, Flores firmó con el club de su vida, del que también son aficionados sus padres, un contrato por tres temporadas más, hasta 2027. Con el alcantarillero ha logrado el club retener el talento propio, algo que en su día no pudo hacer con Izan Almansa o Eddy Valentino Pinedo, quienes se marcharon muy jóvenes. Y quizás ha sido porque este pívot de 2,11 metros ha tenido una progresión más lenta por su envergadura. Al margen de su altura, Flores es un pívot inteligente, que sabe leer bien el juego, que ha mejorado ostensiblemente en el último año su capacidad para moverse en la pista, y que también ha evolucionado en el tiro, según los técnicos de cantera de la entidad universitaria.

Quién sabe qué le espera a Fabián Flores en el futuro. Quizás esté la próxima temporada en la primera plantilla, pero hay quien apuesta porque se curta en una categoría como la LEB Oro que ha subido mucho su nivel en las últimas campañas. De momento no hay una decisión en firme sobre una joya que ha tardado en brotar casi tres décadas. Pero sí hay una certeza en el UCAM Murcia, que tiene proyección y que se quieren dar los pasos acertados para llegar a convertirlo en un jugador importante.

Los abonados tienen hasta hoy su asiento reservado

Los abonados del UCAM Murcia CB tienen hasta las 23:59 horas de hoy para sacar su entrada para el encuentro de este miércoles en casa ante el Valencia Basket (20:30 horas). A partir de ese momento, los asientos saldrán a la venta para el público en general. Recodar que los abonados adultos tienen que pagar 20 euros al no estar incluidos los play off en el carné de temporada. Para los de la categoría especial (estudiantes, desempleados y mayores de 65 años) el precio es de 15 euros, mientras que los infantiles tienen que abonar 10. Para el público general, los precios son de 70 euros en sur y norte central, 60 en lateral baja, 50 en las curvas, 45 en lateral alta y 30 en fondos pista y zona alta.