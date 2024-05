El Real Murcia no jugará el play off, pero sí seis de sus ex

¿Qué hubiera pasado si uno de los extremos del Real Murcia hubiese marcado esta temporada más de una decena de goles? Posiblemente hoy los aficionados granas estarían pensando en el play off. Sin embargo, ese extremo, que casualmente formaba parte de la plantilla murcianista el pasado curso, milita en el Celta Fortuna, y mientras que en Nueva Condomina ya andan pensando en las vacaciones que comenzarán el próximo domingo, en el filial céltico ya piensan en hacer algo grande en la fase de ascenso.

Porque ese extremo, llamado Alfon González, ha sido uno de los grandes protagonistas de esta temporada en Primera RFEF. Ese extremo, al que muchos echaron la cruz nada más incorporarse al Real Murcia en el mercado de invierno pasado, volvió en verano al Celta, para bajar otra vez a la Primera RFEF, y convertirse en uno de los futbolistas más destacados. Hasta 13 goles ha firmado Alfon hasta el momento, siendo el segundo máximo goleador del Grupo I, solo por detrás del azulgrana Pau Víctor (17), y el cuarto de toda la categoría.

Mientras que Dani Vega ha marcado un gol con el Real Murcia; Alfon, el jugador que nunca podía quitarle la titularidad al emeritense en Nueva Condomina, ha superado la decena. Es más, ni los delanteros murcianistas han logrado una cifra parecida. Con nueve se ha quedado Ángel Carrillo, marcando Álex Rubio tres tantos y Amín, 1.

Pues Alfon, que se incorporó en enero de 2023 a la plantilla grana cedido por el Celta, fue crucificado a las primeras de cambio por el entorno murcianista, hasta el punto que una vez acabada la temporada nadie se llegara a plantear la posibilidad de extender el préstamo. De vuelta al filial céltico, el jugador manchego de 25 años es uno de los ex del Real Murcia que jugará con su equipo la fase de ascenso. También lo hará Javi Rueda, compañero de Alfon en el conjunto de Vigo.

Aunque Javi Rueda formaba parte de la lista de jugadores a renovar por el Real Murcia, tampoco los granas tiraron la casa por la ventana para retener al madridista, que ya era libre de fichar por quién quisiera. Sin ese esfuerzo económico que sí se hizo por otros, el lateral sub-23, un caramelo más que apetecible por su buen año con los de Nueva Condomina, acabó marchándose al Celta Fortuna, donde ha sido indiscutible. Ha jugado 30 partidos, disputando 2.308 minutos y marcando 2 goles, cifras que podrá seguir agrandando en el play off de ascenso.

Si pasamos del Grupo I al Grupo II, la situación se sigue repitiendo. Hay que recordar que Julio Gracia, otro de los descartes del pasado verano, ya ha ascendido a Segunda con el Castellón. El centrocampista, que incluso llegó a jugar en la primera jornada en Granada con los granas, finalmente fue sacado por Javier Recio, encontrando acomodo en el conjunto de Castalia. Es verdad que no ha tenido excesivo protagonismo, sin embargo ha participado en 21 partidos, siendo titular en 14 y marcando un gol.

De Murcia a Ceuta

Pues a Segunda División intentarán llegar otros cuatro exgranas en el próximo play off. Dos de ellos después de asegurar la quinta plaza el pasado fin de semana, quinta plaza que perseguían también los de Pablo Alfaro. Ellos son Dani Romera y Rodri Ríos, aunque el caso realmente llamativo es el del soriano. Después de forzar su salida en enero, al no tener el protagonismo que esperaba y al no recibir ni una muestra de cariño de Alfaro, el delantero regresaba al Ceuta y allí, en la segunda vuelta, ha marcado más tantos que en Murcia. Hasta seis ha sumado con el conjunto ceutí, goles claves en la clasificación de los de Romero para la fase de ascenso.

Llegó Rodri Ríos al Ceuta para reforzar un ataque donde había otro descarte de los granas. Se trata de Dani Romera, otro de los jugadores firmados en el mercado de invierno de 2023, después de hacer un gran esfuerzo económico, y que se quedó fuera del siguiente proyecto. Romera, a diferencia de su compañero, ha tenido un rol más secundario, participando en 23 partidos y marcando 3 goles.

En el mismo mercado invernal que llegó Romera al Real Murcia también lo hizo Alberto Toril. El delantero, que estaba jugando en la liga polaca, iniciaba así su segunda aventura en Nueva Condomina. En 999 minutos marcó 4 goles y dio 2 asistencias, unos números que tampoco cumplieron las expectativas del nuevo dueño, por lo que a la conclusión de la temporada, el atacante quedó descartado. Acabó recalando en el Córdoba y con el conjunto andaluz jugará el play off de ascenso después de tener asegurado ya el segundo puesto del Grupo II. En los 1.230 minutos que le ha dado Ania, ha marcado 5 goles.

Y para completar la media docena de jugadores descartados por el Real Murcia que lucharán por el ascenso está el murciano Arturo Molina. El de Abarán, pese a que no está firmando su mejor temporada, intentará conseguir, esta vez con el Ibiza, otro ascenso a Segunda, como ya hizo con el Racing de Santander.

Arturo fue el primer fichaje del Real Murcia 23-24, sin embargo, el canterano nunca fue protagonista en su vuelta a Nueva Condomina, de ahí que en enero buscara una salida y se la concedieran. Se marchó al Ibiza, con el que tampoco acumula demasiados minutos -367 en 12 partidos-, pero estará en la fase de ascenso, fase definitiva en la que no estará el Real Murcia.

Solo queda un billete por decidirse

A falta de una jornada para que acabe la liga regular en Primera RFEF, solo falta un billete por decidirse para el play off. Lo pelearán la Ponferradina, quinta en el Grupo I, y la Cultural Leonesa, aunque a los de Ponferrada les vale con sacar un solo punto en su duelo ante el Teruel en El Toralín. Las otras siete plazas ya tienen dueño -Córdoba, Ibiza, Málaga, Ceuta, Gimnástic, Barça B y Celta B-, aunque queda por determinar el orden para saber los emparejamientos finales. De momento solo está claro que el Córdoba y el Ceuta serán segundo y quinto en el Grupo II.