Peligrosa resaca del UCAM en el Palacio

En el Día Internacional de los Trabajadores, el UCAM Murcia CB se tendrá que poner el mono de trabajo para sacar adelante el partido de su regreso a la Liga Endesa tras conquistar la medalla de bronce en la Basketball Champions League. Frente al Casademont Zaragoza (18:00 horas, Movistar Deportes) en el Palacio de los Deportes, los jugadores de Sito Alonso vivirán una peligrosa resaca europea, un partido donde tendrán que poner los cinco sentidos para sumar la vigésima victoria de la campaña y dar otro paso más para estar en los play off por el título en una situación clasificatoria destacada.

El plantel murcianista no contará en esta ocasión con el alero Rodions Kurucs, quien cayó lesionado el pasado domingo ante el Peristeri. El club no ha informado oficialmente qué lesión sufre, pero el entrenador ya avanzó ayer en rueda de prensa que no estará disponible. Tampoco desveló si Simon Birgander, que no jugó el segundo partido en Belgrado por unas molestias, estará en la convocatoria. «No me importa mucho quién esté, me da igual porque vamos a ser competitivos. Los jugadores que menos han jugado están a muy buen nivel físico y tienen una muy buena oportunidad ahora», apuntó ayer el preparador madrileño.

El principal enemigo hoy del UCAM es el UCAM y el cansancio. Pero la plantilla de esta temporada ha demostrado que tiene hambre. Habrá que comprobar en qué estado anímico llegan los jugadores. La motivación, en cualquier caso, debe ser suficiente, puesto que los universitarios se están jugando ser cabezas de serie en los play off. En caso de ganar esta tarde y perder el Lenovo Tenerife en su pista contra el Unicaja, líder de la liga, los de Alonso concluirán la trigésimo primera jornada en la cuarta plaza.

Enfrente estará un Casademont Zaragoza que ganó el partido de la primera vuelta y que llega con su plantilla al completo, algo que rara vez ha sucedido a lo largo de la temporada. Su entrenador, Porfirio Fisac, recupera a Mark Smith después de que este atravesara un cuadro de gastroenteritis que le dejó KO la última jornada, por lo que el técnico tendrá que dejar fuera a uno de sus extracomunitarios para el choque.

El conjunto aragonés, que ha sufrido inestabilidad a lo largo del curso por bajas por lesión y fugas de jugadores, necesita ganar no solo para certificar su objetivo, sino también para elevar un poco el pobre nivel exhibido en esta segunda vuelta, en la que solo ha sido capaz de sumar tres victorias. Además, no vence fuera de casa desde diciembre y únicamente lo ha hecho en dos ocasiones a lo largo del curso. En cualquier caso, los murcianistas no deberán desviar su atención para seguir ampliando su récord histórico de triunfos en una campaña.

«Tenemos que dar un paso más para demostrar que nos quedan fuerzas para luchar por otro título»

«Estoy muy satisfecho con el rendimiento del equipo y cómo se comportó en el partido por el tercer puesto» y «la Basketball Champions League es un objetivo que tenemos entre ceja y ceja y dudo que no la ganemos», fueron las frases que dejó ayer Sito Alonso, entrenador del UCAM Murcia, para valorar la actuación de su equipo en la Final Four de Belgrado. Pero el técnico se quiso centrar rápidamente en el choque de hoy, para el que considera que «no tiene por qué costar motivar a los jugadores cuando ves la plantilla de Zaragoza. Nosotros venimos de hacer un esfuerzo grande y tenemos que centrarnos en un equipo que tiene factores a nivel de plantilla que enseguida te ponen en alerta», dijo, para esgrimir varios detalles, como que «tienen dos jugadores por posición de mucho nivel» y que el exjugador universitario «McFadden esté en el mejor pico de la temporada. Son muy competitivos en estos últimos meses y nos van a hacer tener una tensión máxima. Esta vez es muy importante el factor público porque hemos tenido muy poco tiempo, pero necesitamos ese soporte que nos ha dado durante toda la temporada que es magnífico». Se congratuló también Alonso de que el UCAM «está cerca en competitividad de Unicaja, Madrid o Barça. El equipo cree en sí mismo y tenemos que luchar para que siga así hasta el final de la temporada para tener la posibilidad de luchar por otro título, que nos debe servir de orgullo y es a lo que tenemos que apelar. Nosotros somos muy competitivos, pero tenemos que dar un paso más para demostrar que nos quedan muchas fuerzas para luchar por otro título», concluyó.