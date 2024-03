Sito Alonso: "Ves la clasificación de la liga y da hasta vértigo"

Sito Alonso, entrenador del UCAM Murcia CB, tiene la duda de Howard Sant-Roos, quien ya no jugó el pasado miércoles el partido de la Champions ante el Hapoel Holon, y espera que Ludde Hakanson pueda ya jugar este domingo en Liga Endesa a un setenta por ciento de nivel frente al Valencia Basket. Además, en rueda de prensa, el técnico ha valorado muy positivamente tener el factor cancha a favor en la eliminatoria de cuartos de final de la Champions y también ha avanzado que espera una pronta reaparición de Simon Birgander, aunque aún no ha puesto fecha para su vuelta a las pistas. Sus valoraciones en rueda de prensa han sido la siguiente:

El nivel competitivo de esta temporada

"El año pasado tuvimos un momento de complicación al compaginar competición europea con la Liga Endesa, teníamos un poder competitivo menor. Es cierto que acabamos luchando en la última jornada por el play off, pero ahora estamos en cuartos de final de la Champions con factor cancha a favor y es una cosa importante, porque puedes ganar o perder, pero cuentas con un factor determinante, que es el Palacio. Creo que hay que estar muy contentos porque ves la clasificación de la liga y da hasta vértigo. Tienes una victoria por detrás al Valencia, que es un súper equipo, y con la ilusión de dejarlos a dos vamos a afrontar el partido del domingo".

Recuperación de Simon Birgander

"No sé cuánto le queda a Simon Birgander, menos de lo que parecía, pero mucho aún porque lo deseamos. Cuando llegan estas alturas de temporada necesitamos piernas frescas que alimenten mucho el estilo del equipo, que requiere de un tono físico muy grande. Cuanto antes venga Birgander, mejor, porque nos va a dar más rotación, pero nunca forzando su recuperación".

Qué espera de la eliminatoria ante el Riesen

"El Riesen tiene un estilo de juego muy peculiar. Afortunadamente tenemos un jugador que ha estado allí (Jonah Radebaugh) y es un estilo de juego muy diferente al resto de la competición. El Tofas era muy peligroso porque con la solvencia que le ganamos los dos partidos en la primera fase se puede pensar que es fácil. De los otros dos equipos, cada uno tenía dificultades. El Peristeri, con una inteligencia puesta en la pista por su entrenador, y el equipo alemán tiene un ritmo altísimo y la activación que debemos tener para jugar contra ellos me gusta, ya que cualquier tipo de relajación ante ese equipo es derrota segura".

El estado de Ludde Hakanson y Sant-Roos

"Hakanson no está aún porque es normal, ya que lleva dos meses fuera. Cuando le haces jugar ante un equipo que su principal característica es la física como el otro día el Hapoel Holon, con cambios constantes en defensa y Ludde no los tenía, sufrió, pero estoy súper contento que haya jugado esos minutos porque nos resta a los que necesita. A Ludde lo estamos echando mucho de menos porque es especial. En cuanto a Howard Sant-Roos, el otro día habría jugado porque ese partido era muy peligroso, pero decidimos que no porque vimos riesgo de lesión. Howard está ahora mismo mal para poder jugar el domingo, y Ludde esperamos que esté ya al 70% ante el Valencia, que a ese nivel es un jugador que ya puede hacer daño".

El potencial del rival del domingo

"Valencia es el rival más fuerte que nos podíamos encontrar en esta situación. El otro día sacaron un partido vital en la Euroliga para seguir entre los diez primeros ganando al Bayern de Munich de Pablo Laso, y están recuperando jugadores para su rotación interior. Están haciendo una muy buena temporada en todos los aspectos. Es un rival muy difícil ante el que vamos a tener que hacer un esfuerzo extra, que debemos hacerlo porque luego tenemos una semana donde podemos recuperar jugadores ya que no tenemos partido".