El UCAM regresa a la rutina de la ACB con Radebaugh, pero aún sin Hakanson

Después de dos semanas de tregua en el calendario de la Liga Endesa, por la disputa de la Copa del Rey y los compromisos internacionales de las ventanas FIBA, el UCAM Murcia CB regresa a la rutina. Afronta el último sprint del curso con la intención de firmar una temporada que sería histórica en la capital del Segura, ya que tiene en su mano la posibilidad de participar en la Copa y los play off por el título en una misma campaña. Un hito que nunca antes se ha conseguido en el Palacio de los Deportes.

Comenzará a defender su posición entre los ocho primeros clasificados el UCAM Murcia desde esta tarde en el Nou Congost (18.00 horas, Movistar +) en su visita al BAXI Manresa. Los cuartos de final de la Copa de Málaga fue el último encuentro de los de Sito Alonso, donde rozaron la sorpresa ante el Real Madrid en un apretado desenlace que decidió la electricidad de Facundo Campazzo. Dos semanas más tarde regresará el equipo universitario a la acción, y lo hará con novedades. Principalmente porque contará con el escolta Jonah Radebaugh, la última incorporación del UCAM Murcia con la que espera potenciar su línea exterior tanto en la faceta ofensiva como en la defensiva. El jugador nortamericano, con pasaporte montenegrino, ya conoce de sobra a lo que se va a enfrentar en este último tramo de la ACB, tras su paso por el Valencia Basket el pasado curso, y espera poder aportar al plantel de Sito Alonso desde su estreno esta tarde en el Nou Congost.

Una fecha para la que se esperaba que Ludde Hakanson volviera a reaparecer tras su lesión de tobillo, sin embargo, las sensaciones con la articulación del base sueco no han sido del todo buenas en los últimos días y su vuelta puede que se retrase unos días más para no correr riesgos. No obstante, Sito Alonso podrá contar con el resto de su plantilla, a excepción de un Simon Birgander que también se encuentra muy cerca de poder saltar de nuevo a la pista.

Enfrente estará un BAXI Manresa que, al igual que el UCAM, dejó muy buenas sensaciones en su participación en la Copa del Rey al poner contra las cuerdas al Barça en su eliminatoria. Pero tampoco pudo dar la campanada. Pedro Martínez cuenta para esta tarde con la baja segura de Vaulet, tras sufrir una rotura muscular, y el pasado miércoles perdió a Valtonen tras su fichaje por el Covirán Granada. Además, el único alero de la plantilla que no arrastra molestias es Sagnia.

El UCAM Murcia tratará de asaltar una cancha que históricamente siempre le ha resultado complicada, y en la que el BAXI Manresa cuenta hasta ahora con un balance de siete victorias y cuatro derrotas como local.

«Luchamos para que nadie nos baje de esta posición»

Sito Alonso, entrenador del UCAM Murcia CB, confía en que el conjunto universitario mantenga el nivel ofrecido en el regreso a la rutina de la Liga Endesa y seguir optando a los primeros puestos. «Estar en la pelea por acabar la fase regular entre los ocho primeros es muy bonito, pero no hay que olvidarse que queda mucha competición. No obstante luchamos para que nadie nos baje de la posición en la que estamos», dijo.