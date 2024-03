Un empate que mantiene al Real Murcia en tierra de nadie

En otra situación, un punto ante el Ibiza podría ser motivo de celebración. Pero dada la mala situación de los granas en la tabla, un punto ante el Ibiza sirve de poco o nada. Podrán sacar pecho de no perder ante uno de los candidatos al ascenso o de ser los que más merecieron ganar, pero sacar pecho no es sacar cabeza en la tabla. Porque en la clasificación todo queda igual con una jornada menos. A siete puntos sigue el play off después de no aprovechar el pinchazo del Recreativo en una jornada en la que sí ganaron Ceuta y Algeciras, en la misma pelea que los murcianistas.

Así te lo hemos contado en directo

No aprovecharon los de Alfaro el pinchazo del Recreativo ni tampoco el bache que vive un Ibiza que este domingó confirmó en Nueva Condomina que le falta gasolina. Tuvo el Real Murcia a los celestes contra las cuerdas, sobre todo en la segunda parte, pero de nuevo pagaron todas sus grandes carencias. Porque, de nuevo, hubo demasiadas imprecisiones, porque, otra vez, se tiró a la basura la estrategia; y porque sobran dedos de la mano para contar las ocasiones, ninguna para echarse las manos a la cabeza. Y así, los granas tuvieron que conformarse con un 0-0 que no lleva a ningún lado.

Vuelta al trivote

Jugaba al despiste Alfaro el viernes. Dejaba el duda el técnico grana la presencia de Tomás Pina. Pero Tomás Pina aparecía este domingo en el once, un once en el que se volvía al trivote. Porque necesitaba Alfaro más consistencia en el centro del campo y porque enfrente estaba un Ibiza con grandes recursos ofensivos y muy vertical.

Le vino bien al Real Murcia el refuerzo en el medio. Supo contener a los celestes en una primera parte igualada, en la que las imprecisiones ganaron la partida a los aciertos. Porque los granas volvieron a limitarse a jugadas por banda para llegar al área y porque el Ibiza solo hacía daño cuando Soko entraba en acción, aunque sin poner nunca en aprietos a Manu García.

Se notaba todo lo que había en juego. Se notaba que el Real Murcia no quería dar otro disgusto a su afición, sintiéndose cómodo con un 0-0 ante uno de los gallitos y también se notaba por un conjunto visitante obligado a ganar para dejar atrás su mala racha y para aprovechar el pinchazo del sábado del líder.

Esa pelea se quedó en el centro del campo, dejando poco espacio a las ocasiones de gol. De hecho, el único disparo de los granas en la primera parte llegaba en el 41, con un disparo blandito de Dani Vega que acabó en las manos de Reynet. Poco más se puede destacar de un conjunto grana en el que Carrillo andaba desaparecido y en el que todo quedaba pendiente de la inspiración del propio Vega y de Loren Burón.

Había un recurso más, las jugadas a balón parado, pero el Real Murcia volvió a pasar olímpicamente, confirmando lo mal trabajado que está en ese aspecto. Porque en partidos como los de este domingo, una falta o un córner te puede salvar la vida, y el Real Murcia logró acumular varios, acciones que fueron desperdiciadas constantemente, alegrando el día a la defensa del Ibiza. Es ya Marc Baró el hombre de Alfaro para realizar esa tarea, y más si Pedro León no está en el campo, pero una y otra vez quedaba retratado el Real Murcia en su mal planteamiento de la estrategia.

Fue una primera parte de 0-0, y con 0-0 se llegaba al descanso, aunque antes, Dani Vega reclamaba penalti en una acción en la que verdaderamente es el jugador grana el que busca el choque.

Más ambición tras el descanso

Salió mucho más animado el Real Murcia, llegando incluso a poner contra las cuerdas al Ibiza, pero son tantas las limitaciones de los granas ofensivamente que, incluso dando un paso al frente, las ocasiones tampoco llegaron en ese tramo. Solo un disparo de Dani Vega, que optó por tirar cuando tenía buenas opciones de pase, consiguieron los murcianistas ante un Reynet de lo más cómodo en Nueva Condomina.

Movía el banquillo Romo en busca de reactivar a los suyos, mientras que Alfaro, en la grada por sanción, prefería esperar viendo la mejoría de los suyos.

A falta de 20 minutos Pedro León ocupó el sitio de Isi Gómez, mientras que en 76 entraban Larrea y Amín. De nuevo, con el Murcia jugándose la vida por la necesidad de ganar, Alfaro descartaba la idea de jugar con dos delanteros, siendo Carrillo el que se marchaba al banquillo al entrar Amín.

Era el Real Murcia el único que buscaba la victoria. Animaban los granas el partido ante un Ibiza desaparecido en ataque y exprimiéndose en defensa. Sin embargo, la historia se repetía, cada centro al área iba pasado, cada último pase acababa en fallo y, otra vez, no salían las acciones a balón parado.

Fue Amin, en el remate de una falta, el que más peligro llevó en esos instantes finales en los que el Real Murcia sabía que solo valía ganar para seguir siendo optimistas. Pero la victoria no llegó, solo un empate que mantiene a los granas agonizando en tierra se nadie.