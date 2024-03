Pablo Alfaro quiere un Real Murcia "ambicioso" ante un desanimado Ibiza

Mucho van a depender las aspiraciones del Real Murcia en el tramo final de temporada del choque de este domingo y en ese contexto compareció su entrenador, Pablo Alfaro, ante los medios de comunicación. El técnico puso de manifiesto sus certezas y preocupaciones de cara al choque, analizó al rival y comentó las claves para volver a senda de la victoria tras la derrota del pasado fin de semana en Linarejos. «Volvemos a competir en casa y tenemos el ánimo de volver a hacer un buen partido», afirmó en primera instancia.

El maño aseguró que confía en los suyos para un partido de máxima exigencia. «Sabemos que nos toca un rival que domina en nuestro grupo desde la primera jornada, pero posiblemente ahora no está en su mejor momento. Aún así, la dificultad va a ser grande y debemos estar preparados», expresó.

Lo cierto es que la Unión Deportiva Ibiza llega con muchas dudas a Nueva Condomina. Una racha de cinco jornadas sin conseguir la victoria le ha costado el liderato en favor del Castellón y el estado de ánimo puede ser determinante. «Todos preferimos enfrentarnos a un rival que no esté tan fuerte en ese momento, pero no nos tenemos que confiar. Sabemos que es uno de los dos equipos referentes del grupo, que tiene poso y no necesita dominar las situaciones para competir muy bien porque esperan su momento», explica un Alfaro que ha estudiado bien a su rival.

Arturo Molina no podrá jugar con el Ibiza por la cláusula del miedo impuesta por los granas El duelo de este domingo entre el Real Murcia y el Ibiza no significará el regreso de Arturo Molina a Nueva Condomina. El extremo de Abarán, que abandonaba el club grana el pasado mercado de invierno, no podrá enfrentarse a sus ex, según confirmaba ayer Guillermo Fernández Romo, técnico del conjunto celeste. Y es que para dejarle marchar en enero, los responsables murcianistas impusieron la famosa cláusula del miedo. Aunque la salida de Arturo no fue una cesión, sino que se rescidió el contrato, el Real Murcia se aseguró que no jugara en Nueva Condomina con el Ibiza. De ahí, que el de Abarán tenga que quedarse fuera de la convocatoria para el duelo de mañana. Además, el Ibiza también tendrá la baja del lateral Javi Jiménez, quien fue expulsado en el partido de la pasada jornada ante el Algeciras. El que sí regresará a Nueva Condomina es Guillermo Fernández Romo. El técnico del Ibiza fue director deportivo del Real Murcia en el inicio de la temporada 26-27. En diciembre de 2016, tras el cambio en la propiedad, se marchaba de la entidad grana.

También ha estudiado el preparador a su grupo para tratar de corregir esa irregularidad que define actualmente al conjunto grana. «Le das quinientas vueltas a la cabeza. Dibujos tácticos, posicionamientos, altura del equipo, mover fichas, jugadores, estados de forma... Son todas las variables que tenemos que manejar con la intención de buscar soluciones», aseguró. «Lo que no podemos hacer es conformarnos, sino ser ambiciosos. Tenemos que ser humildes, pero estar convencidos», añadió más tarde.

Debe encontrar soluciones el técnico murcianista porque se acerca el tramo final de la temporada y el equipo sigue en tierra de nadie. «Cada jornada que pasa, queda una menos. Estamos donde nos merecemos y acabaremos donde nos merezcamos. Nuestra misión es intentar que las metas volantes nos aúpen a estar cada vez más cerca de donde nos gustaría estar», reiteró.

Son once jornadas las que restan y no quiere quedarse sin objetivo el Real Murcia. «Lo peor es no tener el objetivo claro. Cuando uno pelea por cosas, lo tiene más claro y todo es más práctico», afirmó Alfaro. El objetivo se esclarecerá si se gana al Ibiza y para ello tiene disponible el técnico casi a toda su plantilla. «Marcos Mauro está en su proceso de recuperación, pero el resto está a disposición para el domingo. Es una buena noticia porque podemos contar con alternativas y gente que puede mejorar al equipo», afirmó aliviado.

Vuelven tras sanción José Ruiz, Dani Vega y Pablo Larrea, quien puede formar en el centro del campo con el recuperado Tomás Pina. «Están los dos, pero no para noventa minutos a la exigencia que nos va a marcar el partido. Están para bastantes minutos, es cuestión del plan del partido y no hacer el tonto para que no puedan recaer», concluyó Pablo Alfaro.