El Real Murcia, a dar emoción a una liga con más penas que alegrías

Es complicado creer en el Real Murcia. Es complicado creer porque las jornadas pasan y las distancias no se acortan. Es complicado creer por partidos como el de hace una semana frente al Linares o el de hace tres contra el Castilla. Pero, como mientras hay vida, hay esperanza, el Real Murcia intentará esta mañana dar un poco de emoción a una liga con más penas que alegrías para los aficionados murcianistas. Y para dar esa emoción, los de Alfaro, que están a ocho puntos del play off, tendrán que ganar en Nueva Condomina a un Ibiza que no vive su mejor momento, pero que es uno de los equipos que más fiable se ha mostrado a lo largo de lo que va de curso.

Intentarán aprovechar los murcianos el pinchazo de ayer del Recreativo -empató ante el Antequera haciendo valer su mejoría en casa en las últimas semanas. Quitando el tropiezo frente al Intercity, se ha ganado al Atlético Baleares, al San Fernando y al Recreativo. Y a esos números se agarra un Pablo Alfaro que prefiere tirar de optimismo y pensar en llegar arriba, que bajar los brazos y dejar pasar los partidos, como dijo este viernes en rueda de prensa. Además, un triunfo frente al Ibiza, uno de los gallitos de la categoría, reforzaría a un equipo que en lo que va de liga solo ha ganado tres de sus partidos ante equipos situados en las diez primeras posiciones. Ya en la primera vuelta, con Munúa en el banquillo, los granas cayeron en Can Misses por un claro 3-1.

Pero aquel Ibiza de la primera vuelta ha perdido fuerza en las últimas jornadas. Llevan los de Fernández Romo sin ganar desde el 4 de febrero, cuando se impusieron en casa al Recreativo Granada (1-0). En este periodo, los celestes han perdido contra el Linares y el Málaga y han empatado frente a Sanluqueño, Mérida y Algeciras, quedándose atrás en la pelea por el liderato, a la que volverán a engancharse si ganan en NC. Y es que ayer el Castellón perdía ante un Córdoba que se ha metido de lleno en la pelea por el primer puesto y que incluso desplazaba a los de Romo de la segunda posición a la espera de lo que suceda hoy

Segundo menos batido

Deberá el Real Murcia ir a por todas para que los tres puntos se queden en casa, y para ello tendrán que romper a una de las defensas más seguras del campeonato. Solo 21 goles han encajado los celestes, siendo el segundo equipo menos batido, solo por detrás del Málaga.

Pablo Alfaro, que no podrá sentarse en el banquillo al tener que cumplir su segundo partido de sanción, tiene a casi todos sus jugadores disponibles. Solo Marcos Mauro sigue con problemas físicos, por lo que lo normal es que Alberto González y Rofino se mantengan como centrales en el once, con José Ruiz y Marc Baró en los laterales. El lateral derecho regresaría así al equipo tras cumplir un partido de sanción.

Tercer pinchazo seguido del Recreativo y 2-3 en un duelo de altura entre Castellón y Córdoba Empezó fuerte la jornada 28 en el Grupo II de Primera RFEF. Y en uno de los partidos del sábado tenía la mirada pendiente el Real Murcia. El Recreativo, quinto clasificado y al que todos los aspirantes miran para desplazarlo de la zona de privilegio, volvía a pinchar, y ya son tres semanas consecutivas. Este sábado empataba con un Antequera que también tiene la esperanza de llegar al quinto puesto. Aunque Caye Quintana adelantaba a los visitantes, el Antequera empataa con un gol de Luismi Redondo. Tras ese partido. El Recreativo sigue quinto con 45 puntos, estando sexto el Algeciras (41), que ayer ganaba al Linares (2-1). Por su parte, el Antequera es octavo con 40. En el décimo puesto aparece el Real Murcia con 37 a la espera de lo que suceda hoy. Pero el partidazo de la jornada lo protagonizaron el Castellón y el Córdoba. Los andaluces, que son ahora mismo el equipo más en forma del grupo, dieron la sorpresa en Castalia, derrotando al líder y ascendiendo al segundo puesto a la espera del resultado de hoy del Ibiza. Los albinegros siguen líderes con 60, 57 tiene el Córdoba, mientras que el Ibiza, con un partido menos, suma 56.

Las grandes dudas están en el centro del campo. Tomás Pina ya está recuperado, pero Alfaro explicaba que todavía no está al 100% y que no iba a arriesgar. Por lo que habrá que ver si finalmente le pone de inicio o si lo deja en el banquillo. En el caso de que apueste por Pina se podría volver al trivote, con Sabit e Isi Gómez, estando también la opción de Larrea. Si finalmente juega con tres en el medio, Pedro León se quedaría en el banquillo, apareciendo Burón y Dani Vega por los extremos, con Carrillo como hombre más adelantado.

Casi 20 puntos de diferencia

Diecinueve puntos separan al Ibiza del Real Murcia, un Ibiza entrenado por el exmurcianista Guillermo Fernández Romo. El madrileño, que esta temporada busca su segundo ascenso al fútbol profesional tras el conseguido con el Racing de Santander, fue director deportivo grana en la temporada 2016-2017, aunque en diciembre se marchaba al producirse un cambio en el organigrama del club por la llegada de Raúl Moro. Para este partido, Romo tiene la baja del sancionado Javi Jiménez, además no podrá contar con Arturo Molina, fichaje invernal y al que el Real Murcia puso una cláusula para que no pudiera jugar este partido en Nueva Condomina.