El FC Cartagena vuelve al origen

El FC Cartagena continúa inmerso en la lucha por la salvación con la inercia positiva del último triunfo ante el Racing de Ferrol. El siguiente objetivo de los albinegros pasa por visitar a un Eldense también implicado en la misma guerra pero instalado en una cómoda zona media de la clasificación. El calendario ha querido que ambos conjuntos vuelvan a verse las caras a mitad del presente mes de marzo después de arrancar la competición el uno contra el otro en agosto.

La primera jornada tuvo lugar el ya lejano 13 de agosto en un Cartagonova que ya en ese momento llevaba meses sin ver ganar a los suyos. El solitario gol del yeclano Juanto Ortuño en el minuto 41 constituyó el primer tropiezo de la estrepitosa andadura de Víctor Sánchez del Amo en el banquillo cartagenerista. Una etapa para olvidar en la ciudad portuaria. De hecho, más de un tercio de la alineación que presentó el entrenador madrileño ya ni siquiera viste la camiseta del Fútbol Club Cartagena.

El once presentó a algunos futbolistas que siguen siendo importantes actualmente como Iván Calero, Jairo Izquierdo, Alfredo Ortuño, Damián Musto, Kiko Olivas o Luis Muñoz. Por el camino quedaron otros cuatro titulares. Toni Datkovic fue el primero en abandonar la entidad rumbo a un Albacete del que se desvinculó en el mercado invernal. Le siguieron dos decepciones que también se marcharon recientemente como Hector Hevel y un David Ferreiro que se ha reencontrado a sí mismo en Málaga después de una temporada y media francamente flojas con la elástica albinegra. El último hombre que ya no está a las órdenes de Julián Calero es Marc Martínez, quien dejó su sitio a un convincente Raúl Lizoain para fichar por el Granada. Completó el once un discreto Juan Carlos Real que no es titular en liga desde el pasado 10 de diciembre y que, por cierto, no ha completado todavía un solo partido completo esta temporada.

En el banquillo aguardaron su oportunidad otros jugadores que tampoco siguen en el Cartagena como Lautaro de León o el cedido Isak Jansson.

La llegada del entrenador parleño para sustituir a Víctor y reflotar semanas después a un Cartagena colista metiéndolo de lleno en la pelea por mantener la categoría contrasta con la dinámica del Eldense. Después de ascender el año pasado de Primera Federación tras seis décadas fuera del fútbol profesional, los azulgranas continúan su periplo por la categoría de plata con relativa tranquilidad. Los de Fernando Estévez ocupan una notable duodécima posición más cerca del playoff que de una salvación que marca el Albacete Balompié.

El combinado alicantino llegó, sin embargo, a meterse en problemas en el primer tramo de liga. El Eldense entró en zona de descenso en la novena jornada después de caer en el Nuevo Pepico Amat de Elda por la mínima ante el Real Valladolid. A partir de entonces, lograron enderezar el rumbo hasta rozar semanas atrás los puestos de promoción y mantenerse en esa parte tranquila a la que se quiere sumar progresivamente el FC Cartagena.