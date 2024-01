El Águilas FC finaliza la primera vuelta del campeonato en la tercera posición, en unos puestos de play off por el ascenso de los que no quiere salir, realizando una primera entrega de la temporada con tan solo siete goles en contra, una seguridad defensiva que le ha servido al equipo de Sebas López para no perder ningún partido en el Centenario El Rubial. Ahora afronta la segunda vuelta en pleno proceso de refuerzo de la plantilla, a la que ya han llegado Damián y Mawi, quien debutó ante el Marbella dejando muy buenas sensaciones. Un jugador que llega con el objetivo claro: «Yo he venido aquí a ascender, no he bajado de categoría para venir aquí a jugar, a 500 o 600 km de mi casa. Yo he venido porque creo que es un proyecto ambicioso y un gran club», comenta el nuevo extremo del Águilas FC. En cuanto a las salidas, Pablo González ha llegado a un acuerdo con el club costero para rescindir su contrato, al igual que puede suceder con Ramón Arcas y Carlos Bravo, quienes ante el Marbella ya no estaban en la convocatoria.

Sebas López se ha mostrado satisfecho de la primera vuelta: «Todos hubiéramos firmado estar en la jornada 17 con 30 puntos como estamos, pero sobre todo me quedo con las sensaciones, este equipo se lo merecía». «Seguiremos entrenamiento a entrenamiento. El objetivo es seguir en ese grupo de privilegio, que creo que nos merecemos por méritos propios», concluyó el técnico del Águilas FC.