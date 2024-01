Acaba de comenzar el mercado de invierno futbolístico y el Águilas FC, de Segunda RFEF, se ha puesto manos a la obra para reforzar el equipo, que está en posiciones de play-off y no quiere que se escape la opción de optar por el ascenso de categoría, por lo que el club que preside el aguileño Alfonso García no va a escatimar en esfuerzos para lograr confeccionar una plantilla de garantías para intentar el salto a la 1ª RFEF. Si la pasada semana anunció la salida del central Dani Pérez, en los dos días laborales de este recién estrenado 2024 ya ha firmado a dos jugadores. Uno de ellos es el lateral zurdo de 21 años Damián Navarro, quien procede del Orihuela, también del Grupo IV de Segunda RFEF, en donde ha jugado once partidos oficiales, nueve de ellos como titular, por lo que apunta una buena proyección. El último en llegar ha sido el extremo Mawi Sánchez, quien procede del Linares Deportivo de Primera RFEF, en donde ha jugado esta temporada 632 minutos en doce partidos de liga y Copa del Rey.

Mawi, quien puede jugar en ambas bandas y de media punta, llega para aportar verticalidad al equipo que entrena Sebas López. Lleva una amplia trayectoria en Primera RFEF, tras pasar por equipos como Rayo Majadahonda y Unionistas CF Salamanca, y en la desaparecida Segunda B también paso por las filas de Atlético Sanluqueño, Lorca Deportiva y la Unión Deportiva Melilla. Con la llegada del gaditano se cubren las dos fichas libres que tenía el equipo costero, por lo que Pedro Reverte, director deportivo, para poder facilitar la llegada de nuevos jugadores, tendrá que mover la plantilla con salida de jugadores, como pueden ser Ramón Arcas y Carlos Bravo, a quienes el club ya les ha informado que no cuenta con ellos para la segunda vuelta del campeonato.