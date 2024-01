El ciclista José Luis Faura (Pliego, 2000) correrá la temporada 2024 en el Club Ciclista Padronés Cortizo, de la categoría Elite y Sub-23. El murciano, después de un año en el profesionalismo con el Electro Hiper Europa, que se ha fusionado con el Arabay Vas Team con sede en Mallorca, ha decidido regresar al campo amateur, donde brilló con el Valverde Team-Ricardo Fuentes, para integrarse en uno de los equipos más antiguos y con más palmarés de su categoría.

“Después de la repentina desaparición del Electro Hiper y de quedarme de un día para otro sin equipo, creo que no podía encontrar mejor sitio que el Cortizo. Es un proyecto que está creciendo cada año, en miras de expansión y que me vendrá perfecto para seguir desarrollándome como ciclista. También es un excelente escenario para recalificarme en la categoría amateur y relanzar mi carrera al profesionalismo, aunque es algo que no me preocupa en exceso, ya que considero que aún tengo mucho margen de mejora y un año más como élite me puede venir muy bien para continuar con la progresión y demostrar mis aptitudes”, ha dicho el pleguero en una nota de prensa de su nuevo equipo.

Un destacado escalador

Faura, graduado en Ingeniería Química, es un escalador que solo ha competido en ciclismo en carretera tres años: "El terreno ascendente es el que mejor se me da. Me encuentro muy cómodo en las etapas duras con puertos encadenados y en las pruebas de varios días. Espero dar lo máximo para demostrarlo", ha comentado.

Marcos Serrano, su nuevo director, explica que "tras la extinción del Electro Hiper, Faura se convirtió en uno de los corredores élite más deseados por las escuadras amateur y estamos muy contentos de que se haya decantado por nosotros. Con el paso a profesionales de Chumil, Sinuhé y David Delgado, nos habíamos quedado huérfanos de escaladores, un perfil en el que Faura ha demostrado sobradamente su valía".