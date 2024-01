Alejandro Valverde ha sido intervenido de una fractura de clavícula en Murcia como consecuencia de la caída que sufrió el pasado sábado mientras entrenaba, como adelantó este diario. El murciano, que después de retirarse como profesional sigue compitiendo en mountain bike y gravel, ha sido operado en el Hospital Mesal del Castillo por los doctores Francisco Esparza y Juan Francisco Abellán.

Después de la operación, en la red social X, Valverde ha escrito el siguiente mensaje: "No ha sido la mejor forma de cambiar de año pero por fortuna estoy en las mejores manos posibles. Muchas gracias a los doctores Francisco Esparza y Juan Francisco Abellán por su habitual pericia y profesionalidad y a todo el equipo del Hospital Mesa del Castillo por su excelente trato".

Este contratiempo va a alterar los retos deportivos que tenía para 2024 el murciano, quien hace una semana incluso hablaba de que había estado meditando la posibilidad de volver a las carreteras con el Movistar, una opción que finalmente rechazó, conformándose con seguir compitiendo tanto en pruebas de gravel como de mountain bike. "Me planteé bastante seriamente el hecho de volver a competir porque seguí entrenando y encontrándome bien. Pero es lo normal cuando terminas con ganas de ciclismo y te sigues encontrando bien, tu cabeza no piensa más que en competir. Pero, conforme seguía avanzando el año, decía 'la verdad es que no se está nada mal así. Sigo disfrutando de la bici, sigo entrenando y pasándomelo bien, sigo sufriendo encima de ella haciendo alguna prueba de gravel y con buenos entrenamientos...'. Pero, como lo tenía en mente, se lo plantee a Eusebio (Unzué) a final de la temporada. Pero él me dijo 'Alejandro, no tienes necesidad ninguna. No hace falta. Yo sé que tú quieres correr, que te encuentras bien, sé que lo harías bien... pero no hay ninguna necesidad'. Y yo lo entendí. La verdad es que tiene toda la razón. De momento sigo aquí con el equipo disfrutando de todos ellos y estoy contento", indicaba el murciano en una entrevista concedida al diario Marca.