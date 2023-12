Hace algo más de un año Alejandro Valverde colgaba la bicicleta. El corredor murciano, que había ido retrasando su retirada, se despedía a los 42 años. Sin embargo, el abandonar el ciclismo de forma profesional no le ha impedido seguir compitiendo. Desde el principio se unió al equipo de gravel del Movistar, siendo cuarto en el último Mundial de esa modalidad. Pero este sábado el ciclista de Las Lumbreras ha sufrido un pequeño susto que le hará parar. Y es que, mientras que realizaba su entrenamiento diario, Valverde ha sufrido una caída con consecuencias. Según ha podido saber esta redacción, el murciano se fracturado la clavícula, lo que le obligará a pasar por el quirófano.

Todo un palo para Valverde, que hace una semana incluso hablaba de que había estado meditando la posibilidad de volver a las carreteras con el Movistar, una opción que finalmente rechazó, conformándose con seguir compitiendo tanto en pruebas de gravel como de mountain bike. "Me planteé bastante seriamente el hecho de volver a competir porque seguí entrenando y encontrándome bien. Pero es lo normal cuando terminas con ganas de ciclismo y te sigues encontrando bien, tu cabeza no piensa más que en competir. Pero, conforme seguía avanzando el año, decía 'la verdad es que no se está nada mal así. Sigo disfrutando de la bici, sigo entrenando y pasándomelo bien, sigo sufriendo encima de ella haciendo alguna prueba de gravel y con buenos entrenamientos...'. Pero, como lo tenía en mente, se lo plantee a Eusebio (Unzué) a final de la temporada. Pero él me dijo 'Alejandro, no tienes necesidad ninguna. No hace falta. Yo sé que tú quieres correr, que te encuentras bien, sé que lo harías bien... pero no hay ninguna necesidad'. Y yo lo entendí. La verdad es que tiene toda la razón. De momento sigo aquí con el equipo disfrutando de todos ellos y estoy contento", indicaba el murciano en una entrevista concedida al diario Marca.

Aunque su idea era seguir compitiendo en 2024 tanto en gravel como en mountain bike, Valverde tendrá que parar por obligación. La caída sufrida este sábado le obligará a pasar por el quirófano, iniciando posteriormente un periodo de recuperación que, conociendo la capacidad de superación y de trabajo del murciano, posiblemente sea incluso más corto del esperado.

Atropellado en julio de 2022

En julio de 2022, unos meses antes de su retirada definitiva, ya saltaron las alarmas cuando Alejandro Valverde era atropellado mientras entrenaba. Un coche le arrollaba a él y a otros dos compañeros mientras rodaban por la carretera RM-560, que va de Alcantarilla hacía Javalí Viejo, por la zona del carril de Funes, a la altura de un puente, en el municipio de Murcia. El conductor dejaba a los ciclistas en el suelo y se daba a la fuga. Valverde fue trasladado al hospital Virgen de la Arrixaca, pero todo quedó en un susto sin consecuencias. Solo sufrió unas pequeñas magulladuras.