Una vez más, la gente de la Región de Murcia, acudió a la llamada de la beneficencia, yendo al encuentro solidario entre el UCAM Murcia y el Real Murcia en el BeSoccer La Condomina. Lo recaudado con las entradas del partido organizado por el ayuntamiento de Murcia, irá destinado para Cáritas.

La colegiada hizo sonar su silbato y dio comienzo el partido, con un gran rugido de los aficionados que se acercaron a La Condomina. El UCAM Murcia fue el encargado de poner el balón en movimiento, queríendole plantar cara a un rival de una categoría superior. El Real Murcia por su parte quería demostrarle a sus seguidores, el trabajo realizado en estas vacaciones y que son capaces de revertir la situación vivida en la ida de la competición.

En el partido verdaderamente lo menos importante era el fútbol, ya que por delante estaba ayudar en beneficio de Cáritas, y además resolver dudas sobre los futbolistas de la entidad grana que abandonaran el club en este mercado invernal. Zalaya, Mauro y Montoro, jugadores que estaban en el punto de mira, no estuvieron convocados para el amistoso, lo que deja caer que estos días dirán adiós al Real Murcia.

Volviendo al partido, el Real Murcia intentaba acechar la portería de Miguel Serna, pero el UCAM Murcia iba con una marcha más que los granas. El conjunto universitario con la afición en contra, ya que toda la tribuna preferente, que estaba al completo, apoyaba más al Real Murcia, consiguió adelantarse en el 24, con un golazo de Fer Pina. Víctor Mena puso un centro desde la derecha al segundo palo, que bajó Blázquez, para Pina, que con pierna izquierda remató y el balón después de golpear en el palo se coló dentro de la meta. El tanto fue celebrado por un pequeño sector de la grada que iban con los azulones.

Los aficionados del Real Murcia se volvieron a llevar las manos a la cabeza cuando al arrancar el segundo tiempo, el UCAM Murcia consiguió anotar el segundo tanto gracias a un gol de Josema Raigal que recibió un pase filtrado y no perdonó. Malas sensaciones las dadas por el conjunto grana a escasos 3 días de retomar la competición frente al Atlético de Madrid B.

Tras el 2-0 el Real Murcia no levantó cabeza, el UCAM Murcia le dominó y le puso contra las cuerdas, dejándolo sin crear opciones. Los universitarios con Raúl Guillén en los banquillos, disputando su segundo partido como entrenador del primer equipo, consiguió frenar a un conjunto de una categoría superior.

El gesto feo de la tarde fue la trifulca en la zona de los banquillos, cuando un jugador del UCAM Murcia le propició una fea patada a uno del Murcia, e Iker Guarrotxena fue directo a por el futbolista universitario y se formó una tángana en la que intervinieron futbolistas y miembros del cuerpo técnico.

El UCAM Murcia logró cerrar el partido, anotando el tercero, Fabi, que entró en el segundo tiempo, logró dejar su sello, después de varios intentos, el futbolista universitario consiguió su gol en el tiempo añadido, gracias a una acción a la contra en la que se lanzaron los futbolistas del equipo de la Universidad Católica, y no dudaron en sentenciar el encuentro, batiendo una vez más la meta del Real Murcia, y dejando un resultado para el olvido por parte de la afición grana. El choque no dio para más y el UCAM Murcia, con Raúl Guillén en los banquillos, se llevó el partido benéfico organizado por el ayuntamiento de Murcia a favor de Cáritas.

Alfaro: «Nadie quiere irse, pero hay que buscar la mejor solución»

«No hay que hacer lo que a ti te hicieron y resultó negativo. Esas situaciones hay que intentar evitarlas». Así se pronunciaba ayer Pablo Alfaro a la hora de hablar de los futbolistas que tendrán que abandonar el Real Murcia este mercado de invierno al no entrar en los planes del cuerpo técnico. Intentando poner paños calientes, sabedor de que estas semanas serán complicadas dentro del vestuario, Alfaro reconocía que se está intentando actuar de la forma más beneficiosa para las partes, para evitar así «ir a las bravas» o con despidos «de última hora».

Según el técnico del Real Murcia, antes del parón se habló con todos los futbolistas y se les explicó cuál es su situación, comunicando a Zalaya, Sergio Navarro y Montoro que tienen que buscar una salida. «Todo se ha hecho con el mercado sin empezar, para que haya tiempo para todos», continuaba, añadiendo que «cuando estás en el Real Murcia es difícil marcharse, pero hay que buscar la mejor solución para el grupo».

De los tres jugadores sentenciados, Navarro ni ha vuelto de vacaciones, al pedir permiso para quedarse en Madrid y encontrar un nuevo equipo, por su parte, Zalaya y Montoro entrenan un poco al margen. «Trabajan dentro del mismo campo y con los mismos profesionales, pero no comparten algunas tareas, como el trabajo táctico», indicaba Alfaro. Incluso José Ruiz y Sergio Santos ya saben que si llega Enol Coto, lateral del Sporting por el que se está negociando, uno de ellos tendrá que salir.

A los problemas deportivos, con un equipo que no compite al nivel, y a los problemas clasificatorios, con el play off a mucha distancia, Alfaro tendrá que lidiar ahora con un vestuario revuelto por las salidas invernales. Aunque el técnico explicaba que el equipo ha llegado muy enchufado después de las vacaciones. «Los jugadores están con las orejas tiesas», decía, añadiendo que «se les explicó la situación global de la plantilla y particular de cada uno. No quieren que el cambio sea uno mismo. Eso junto a que no hay competición ha hecho que mejoren los ánimos y se deje de lado lo que no suma. Era algo que había que cambiar y cortar de raíz y de momento han captado el mensaje». Por último, Alfaro reiteró que se esperan entre tres y cinco fichajes, y que tanto Recio como él están de acuerdo en los perfiles que hay que fichar.