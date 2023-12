El Girona se escapa en la Liga. El Madrid no falla. Y el Barça no encuentra el hilo. "El Girona es un rival directo, juegan muy bien, han fichado muy bien arriba, sobre todo Dovbyk, que es de primer nivel. Juega bien desde atrás. Es un rival totalmente directo a ganar la Liga, no hay duda", ha explicado Xavi elogiando el trabajo que ha hecho Míchel en Montilivi. Y el Barça no puede fallar más. "¿Mi cargo? Estoy tranquilo, tengo confianza del presidente, de los jugadores. A final de temporada ya veremos", ha dicho el técnico.

"Se nos ha puesto difícil, pero lo veo remontable, pero no debemos fallar nosotros. Lo que nos pasa factura somos nosotros, son nuestros errores, eso es lo que ha cambiado del año pasado", ha indicado apremiando al equipo asumiendo que "Girona y Madrid no fallan, aunque hayamos mejorado en el juego". Está el Barcelona a nueve puntos del equipo de Míchel y a siete del conjunto de Ancelotti. Llega este miércoles el Almería, colista del campeonato porque ha sido el único de los 20 que no ha ganado ni un solo encuentro. "Es una distancia considerable, pero creo que nos podemos enchufar y tendremos nuestro momento", ha indicado Xavi , quien detectó evolución en el juego del Barça en Mestalla, pero no fue suficiente porque por arriba se le escapan. Y el margen para reducir distancias se acorta por mucho que la Liga no haya llegado aún a su ecuador. "Con la lesión de Gavi necesitaríamos un perfil de este tipo, pero es difícil encontrar un Gavi en el mercado, luego está el tema del famoso fair play. Pero estamos trabajando para intentar reforzar el equipo de la mejor forma posible", Xavi, técnico del Barça "No es de privilegio, es una situación incómoda, pero es remontable", ha repetido Xavi, al tiempo que explicaba que se sigue buscando un refuerzo para paliar la ausencia del lesionado Gavi. "Sí, buscamos reforzar la plantilla, sea en el mercado de invierno o de verano", ha precisado el técnico. Reencontrarse con el gol "Con la lesión de Gavi necesitaríamos un perfil de este tipo, pero es difícil encontrar un Gavi en el mercado, luego está el tema del famoso fair play. Pero estamos trabajando para intentar reforzar el equipo de la mejor forma posible", ha admitido Xavi. Los azulgranas disputan el penúltimo partido de la primera vuelta obligados a reencontrarse con el gol. Es cuestión urgente. Sí o sí porque en caso de continuar con esa mala racha se difuminarían las opciones de mantener la corona liguera. "La contundencia en las dos áreas es la que no está marcando la temporada. Ese es el diagnóstico", Xavi, técnico del Barça "La contundencia en las dos áreas es la que no está marcando la temporada. Ese es el diagnóstico", ha subrayado el entrenador. "Lewandowski no es excepción. Le pasa a Robert, Rafa, João, Ferran… Pero no solo a los delanteros. Llevamos nueve puntos menos que el año pasado, siete los mismos que el Madrid. Aquí fallamos todos. Es la falta de efectividad y la falta de contundencia", ha recalcado. "Hemos mejorado en el juego, pero esta falta de contundencia en las áreas nos marca la temporada", ha insistido Xavi, anunciando que Vitor Roque "se incorporará al equipo pasadas las fiestas pero no le podemos meter toda la presión a un chico joven como él y como Lamine". "Vitor Roque es una esperanza para el equipo, es muy buen fichaje, nos puede aportar muchísimo. Puede aportar trabajo, gol, sacrificio… Es un futbolista que va al espacio" Xavi, técnico del Barça Ha querido ser cuidadoso con la llegada del joven brasileño. “Que venga y se adapte, que sea él, es una esperanza para el equipo, es muy buen fichaje, nos puede aportar muchísimo. Nos da esperanza Vitor Roque, puede aportar trabajo, gol, sacrificio… Es un futbolista que va al espacio. Le vamos a ayudar en todo ello”, ha indicado el técnico azulgrana, quien ha indicado que no trabaja con ningún psicólogo para fortalecer su salud mental. “Claro que lo paso muy mal. Pero estoy bien, estoy positivo, con ilusión. En muchos momentos es desagradable ser entrenador del Barça. También lo viví como jugador, pero ahora las castañas van más directas a ti. Intento relativizarlas, pero creo mucho en lo que estamos haciendo".