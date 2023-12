Verla en directo en la pista es una maravilla. Puro espectáculo. Los seguidores que pasaron por el Palau Sant Jordi en los últimos días tuvieron la suerte de comprobarlo. Bea González (Málaga, 22 años) fue la gran sensación del Master Final de pádel Barcelona, en el que se convirtió en la ‘maestra’ más joven de la historia al conquistar el título junto a la argentina Delfi Brea. La campeona andaluza enamoró a los miles de asistentes que el sábado batieron el récord de asistencia con 15.779 espectadores, un hito más en un deporte que no deja de crecer.

En ese boom constante tiene mucho que ver la irrupción de estrellas como Bea González, que atrapa al personal por su talento, explosividad y carisma. Su personalidad es tan arrolladora como su pegada. En Barcelona exhibió un repertorio ofensivo extraordinario que levantó al público de sus asientos, especialmente en las semifinales ante las número uno: Ari Sánchez y Paula Josemaría, que cayeron en tres sets contra las futuras campeonas. Bea y Delfi llegaron como número tres a Barcelona y cerraron el año en la segunda plaza tras un final de ensueño.

El debut con 14 años

Malmoe, Ciudad de México, Milán (Premier Padel) y Barcelona. Esas han sido las ciudades que en apenas mes y medio han visto coronarse a la pareja de moda. Cuatro títulos consecutivos que se suman a otros cuatro logrados antes en una temporada sensacional. De todos ellos, el del Sant Jordi tiene especial significado porque supone el último de la era World Padel Tour (WPT).

A partir del próximo año, Qatar pasará a tener el mando definitivo tras el acuerdo firmado con Damm. Y Bea será uno de los principales reclamos, como lo ha sido desde que batió su primer récord de precocidad, al debutar en el circuito profesional con solo 14 años. Luego, irían cayendo los registros de ser la más joven en llegar a cuartos, a semifinales, a la final... Y en ganar un Open, un Master y un Master Final, cosa que logró este domingo.

El moño más admirado

Todo ha ido muy rápido en la trayectoria de esta malagueña, que se aficionó al pádel desde pequeñita. Veía jugar a su padre con sus amigos y un día le dijo a su madre que ella también quería dar guerra con la pala. Justo enfrente de casa tenía el Club Miraflores, que vio los primeros golpes de la andaluza. Pronto se vio su progresión y talento. Se federó, empezó a jugar por España y llegó a compaginar los partidos de WPT con los torneos de menores y las clases. Un ajetreo y una constancia que han acabado llevándola al éxito.

Las niñas que empiezan la admiran, tanto por su juego como por sus celebraciones. Engancha. Tampoco pasa desapercibido su moño. "Si me lo quito no juego bien. Se me cae muchas veces, pero en cinco segunditos me lo hago rápido", cuenta con su gracia habitual. Admiradora de Rafa Nadal y de Carolina Marín, la andaluza lleva cuatro años viviendo en Madrid, pero nunca pierde la ocasión de acercarse al Palo, el barrio de pescadores de Málaga donde se crió. De ahí el mote de La Perla del Palo, que no le convencía mucho al principio pero ha acabado gustándole.

Su abuelo, internacional

"Estoy súper feliz, mirar afuera y ver a tanta gente en la pista ha sido muy grande. Para mí ha sido un privilegio formar parte de este récord histórico en estos días", aseguró Bea tras un título que celebró junto a su compañera al grito de "vacaciones, vacaciones". El triunfo en el Palau Sant Jordi ante Aranza Osoro y Jessica Castelló (6-4, 6-1) es el mejor colofón para un año pletórico de la andaluza.

Graduada en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, la campeona es también muy futbolera. Su abuelo, Antonio González ‘Chuzo’, llegó a jugar en la selección española. Fue exdefensa del Atlético y del Málaga en los años 60. A la nieta le va más el azulgrana.

De niña era fácil verla con la camiseta del Barça por las calles de Málaga. Hace dos años, estuvo en el palco del Camp Nou, donde fue recibida por Joan Laporta antes del Barça-Bayern de Champions. Ahora, los azulgranas juegan en Montjuïc, donde este domingo se doctoró también la maestra del pádel más joven de la historia.