El Real Murcia no solo tiene la mirada pendiente en el Málaga, rival del domingo en Nueva Condomina y equipo al que habrá que superar para romper una racha de tres partidos sin ganar y para dar un poco de esperanza a una afición desilusionada cuando ya se ha completado un tercio del campeonato. Pero para afrontar este encuentro, los de Alfaro también andan con la mirada puesta tanto en la enfermería como en el césped.

Habrá que esperar a la rueda de prensa que dé hoy el técnico murcianista para saber si hay posibilidad de recuperar a algunos de los futbolistas que aparecían en el último parte médico y que no pudieron jugar en el campo del Intercity. Uno de los que ya podrá ser convocable será Tomás Pina, que se quedó fuera del choque anterior simplemente por un proceso gripal, pero todavía falta saber qué ocurre con futbolistas como Pedro León y Zalaya.

El muleño, que se lesionó en el sóleo en el partido ante el Linares y se ha perdido cuatro encuentros -uno de Copa y tres de Liga-, ya estaba en la última fase de su recuperación, por lo que podría ser la novedad para el choque de Málaga. Si llega a tiempo y tiene minutos, Pedro León sería el único futbolista de los presentes que ya jugó en el último Real Murcia-Málaga en Nueva Condomina. Fue en 2006 y el capitán saltó al terreno de juego en el 79.

En estos encuentros en los que el Real Murcia no ha podido contar con el centrocampista grana, Alfaro ha apostado por Guarrotxena, un futbolista que ha cambiado completamente su estatus con la llegada del nuevo técnico. Y es que, tanto Alfaro como el atacante ya coincidieron en el Mirandés.

Problemas en defensa

Pero los principales problemas para Pablo Alfaro están en defensa, donde el entrenador grana sí necesita recuperar efectivos para poder completar una línea de garantías ante el Málaga. Porque, además de la baja por sanción de Marc Baró -expulsado hace una semana-, el Real Murcia está a cuadro en la zaga por las lesiones de José Ruiz, Rofino y Zalaya.

Es al central zaragozano, que está jugando como lateral izquierdo casi todos los minutos que ha disputado esta campaña, al que más necesita recuperar Alfaro, dado que, sin Baró, no tiene ningún banda puro en la plantilla. Según el último parte médico, Zalaya no pudo estar en el campo del Intercity por una contractura de cuádriceps. Posiblemente el defensa ya esté preparado para jugar frente al Málaga, pero habrá que esperar a ver qué indica hoy Alfaro en su rueda de prensa sobre el estado de su paisano y si está listo para estar en el once.

Como Zalaya no se recupere, Alfaro tendrá un verdadero quebradero de cabeza para tapar esa zona izquierda. La última vez que Baró también se cayó por sanción, Munúa apostó por cambiar a José Ruiz de banda, pero en esta ocasión el valenciano, con una contractura en el aductor, también es duda por lesión.

Con la defensa pendiente de la enfermería, el que podría volver al centro de la defensa es Marcos Mauro, desplazando a Andrés López, jugador del filial que ha sido titular en los últimos cuatro partidos ligueros.

El argentino, que ya jugaba unos minutos en el choque ante el Intercity, apenas acumula 448 minutos debido a las lesiones, aunque cuando ha participado tampoco ha estado al nivel exigido, siendo superado por Alberto González y Rofino, éste último también lesionado desde el 21 de octubre ante el Mérida. Al madrileño todavía le faltaría algún entrenamiento más para poder volver.

Las lesiones se han convertido en el principal enemigo del Real Murcia, pero los granas también preparan el choque ante el Málaga pendientes del estado del césped de Nueva Condomina. Después de la resiembra, la hierba del estadio murciano no presentaba la mejor imagen, como se comprobó en el choque frente al Castilla. Pasados quince días, se espera una mejoría, aunque también habrá que ver cómo le ha afectado al verde la disputa en los últimos días de dos partidos internacionales sub-21, en los que la selección de Ucrania ha actuado como local.

El Málaga llega con cinco bajas

El conjunto blanquiazul seguirá contando para el choque en Murcia con cinco bajas. Sergio Pellicer no podrá contar con Ramón, Juanpe, Juande, Sangalli y Haitam. Ramón aún no está preparado para involucrarse en los entrenamientos grupales y se ejercitó una jornada más en solitario en el gimnasio. Por su parte, Juande, Juanpe y Luca Sangalli, afectados todos de lesiones musculares, tampoco saltaron al verde y trabajaron en las galerías interiores del estadio. Sergio Pellicer tendrá que seguir lidiando con estas cuatro ausencias, además de la ya conocida de Haitam, que se perderá lo que resta de temporada por una lesión en el ligamento cruzado.

Cuatrocientos aficionados del Málaga en Nueva Condomina

El Málaga CF volverá a estar bien arropado lejos de La Rosaleda. Unos 375 abonados blanquiazules han retirado las entradas para la afición visitante y estarán este domingo junto a su equipo en las gradas de Nueva Condomina en un partido importante para que los de Pellicer remonten el vuelo después de tres jornadas sin ganar -dos empates y una derrota-.

En esta ocasión, la hinchada blanquiazul no ha agotado todas las entradas que el club puso a disposición de sus socios a 15 euros. El horario del encuentro, domingo 18.00 horas, y la distancia de unas cuatro horas por carretera entre ambas ciudades hacía presagiar que en esta ocasión no hubiera un desplazamiento tan masivo como a Linares o Huelva.

Aun así, una de las esquinas del estadio murcianista se teñirá de blanquiazul en busca de los 3 puntos.

Además de las ya vendidas, el Real Murcia tiene habilitada la venta online, para los indecisos que se lancen a última hora a desplazarse o para los seguidores blanquiazules que no dispongan de su abono o carné malaguista.