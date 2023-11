Completada ya la primera semana de Pablo Alfaro al frente del Real Murcia, el equipo grana está obligado esta tarde a demostrar que la mano del nuevo técnico ya se nota tanto en el juego como en los resultados. Siendo esto último lo principal para un conjunto murcianista que tiene que reencontrarse sí o sí con la victoria después de dos jornadas sin ganar -derrota en Ceuta y empate en casa frente al Castilla-. Aunque no lo tendrá fácil el Real Murcia en el segundo partido de Alfaro en el banquillo grana. El Intercity, rival de hoy de los murcianos, vive actualmente su mejor racha del campeonato. No pierden los de Sandroni desde el 23 de septiembre y acumulan tres victorias consecutivas, lo que les ha permitido instalarse en la zona de play off.

Son muchos los condicionantes para el Real Murcia, que además juega con la desventaja de todos los puntos perdidos en las primeras jornadas de liga, pero no hay margen de error ahora ya con el nuevo entrenador en el banquillo. Si ante el Castilla fue un pequeño simulacro, al apenas tener Alfaro tiempo para preparar la cita; ahora ya ante el Intercity tiene que empezar a verse un Real Murcia mejorado especialmente en ataque. Ya hace una semana, los granas ofrecieron una versión más ordenada y más sólida en defensa, sin embargo sigue estando ahí la asignatura pendiente del juego ofensivo. Habrá que ver si para este choque en el Antonio Solana, Alfaro mantiene el bloque que alineó hace una semana ante el Castilla. Lo normal es que en defensa no haya cambios, manteniéndose Alberto González y Andrés López en el centro de la zaga, con Zalaya por la izquierda y Sergio Santos por la derecha. El Real Murcia, ante un mes para subirse al tren del ascenso o descarrilar casi del todo Hace una semana la principal novedad fue el trivote en el centro del campo, un sistema que también podría repetirse, con Tomás Pina, Imanol e Isi Gómez, y es que, aunque Pablo Larrea ya es uno más del grupo, parece complicado que pueda salir de inicio después de solo haber jugado ocho minutos en dos partidos. Donde pueden llegar las modificaciones es en ataque. Habrá que estar pendiente a qué hace Alfaro en los extremos. Puede mantener a Álex Rubio y Guarrotxena, su primera apuesta, pero también tiene las opciones de Dani Vega y Carlos Rojas. También dependerá de si Pedro León ya está recuperado de la lesión que sufrió en Ceuta. Y arriba de nuevo estará la pelea por la titularidad entre Rodri Ríos y Carrillo. El primero ganó la partida al murciano hace una semana y lo normal es que se mantenga. Enfrente tendrá el Real Murcia a un Intercity que vive un buen momento, sin embargo, Pablo Alfaro prefiere no mirar a otros equipos ni su situación en la tabla: «Al final parte del éxito va a estar en centrarnos en nosotros mismos y en lo que queremos ser nosotros; yo entiendo a los aficionados como fan del fútbol que soy, pero nos tenemos que centrar en nosotros y en mejorar», explicaba ayer en rueda de prensa. «Esperamos un partido duro y nos enfrentamos a un rival que lo pillamos en su mejor momento de la competición, es un equipo que viene encadenando victorias seguidas y con un sello muy definido y con un terreno de juego en su estadio que es más reducido, pero no es excusa y hay que amoldarse», añadía. Sin derrotas en casa Intentará el Real Murcia ser el primero que se lleve los tres puntos del Antonio Solana, donde el Intercity no sabe lo que es perder en lo que va de curso. Eso sí, los de Sandroni han cedido dos empates en sus cinco encuentros en casa. Contra el Atlético Baleares no pasaron del 0-0, un marcador que también se repitió frente al Atlético de Madrid B. Para este choque ante los granas, Sandroni no podrá contar ni con el lesionado Rafa Gálvez ni con Emilio Nsue, que se encuentra con concentrado con la selección de Guinea Ecuatorial.