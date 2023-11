Mientras que el Real Murcia lleva ya varios años condenado a la tercera categoría del fútbol español, el Málaga CF vive este curso su particular infierno después de 25 años en el fútbol profesional, diecisiete de ellas en Primera División, llegando incluso a jugar la Liga de Campeones. Granas y malaguistas se enfrentarán este domingo en Nueva Condomina en un duelo que ya está siendo calificado como de otra categoría, pero para de otra categoría son las aficiones de ambos clubes, aficiones que, pese a las decepciones que han ido sufriendo en los últimos tiempos, no han dado la espalda a sus equipos. De hecho, murcianistas y blanquiazules son los dos conjuntos del Grupo II que más aficionados llevan a sus estadios en sus partidos como locales.

Después de trece jornadas ligueras disputadas en esta campaña 2023-2024, La Rosaleda es el campo que más personas ha reunido de todos los estadios del Grupo II. Sumando la asistencia de cada uno de los siete partidos jugados por el Málaga en su casa, la cifra de público se eleva hasta los 109.642 espectadores, siendo la media de 15.663. Son los malaguistas, en su primer año en esta tercera categoría, líderes del Grupo II, aunque mantienen una dura batalla con el Deportivo de la Coruña por el primer puesto de la clasificación general de toda la Primera RFEF. De momento, los coruñeses siguen dominando, como ya hicieran el pasado curso. Ni los malos resultados han echado a los aficionados de Riazor, donde ya han acudido hasta 110.675 personas.

El Real Murcia todavía no ha llegado ha superado los 100.000 espectadores, pero se mantiene por detrás de malaguistas y deportivistas. Con un partido menos como locales, los granas ya han llevado a Nueva Condomina a 73.053 personas, siendo la media de 12.176. Una cifra que sufrió un buen estirón en el último partido en casa, donde, aprovechando la visita del Madrid Castilla, el público llegó a ocupar casi 19.000 butacas.

Más ambiciosos son los responsables del Real Murcia para este domingo. Los granas reciben al Málaga en uno de los partidos más atractivos de la temporada en Primera RFEF y eso ha hecho que desde las oficinas del club estén moviéndose para animar a los aficionados a acudir al estadio. El objetivo es llevar 30.000 personas al recinto murcianista. El pasado curso, ante el Barcelona B, acudieron hasta 28.000, pero también es cierto que para aquel día las entradas eran a 1 euro.

Para el Real Murcia-Málaga del domingo no habrá descuentos en los precios. Las entradas en fondos cuestan 15 euros, las de lateral, 20 euros; y las de preferente ascienden a 25 euros. Los menores de quince años pagan 7 euros.

Domingo de fútbol y de compras: el centro comercial también abrirá sus puertas Los que acudan el domingo a Nueva Condomina deberán hacerlo con tiempo y con paciencia, y es que al partido de fútbol que el Real Murcia juega con el Málaga a partir de las 18.00 horas se unirá que los centros comerciales también abrirán sus puertas con motivo del Black Friday, que será el viernes pero que muchas tiendas alargarán durante todo el fin de semana. Así, será un domingo de máxima asistencia a la zona de Nueva Condomina. Habrá miles de aficionados del Real Murcia que acudirán al fútbol, pero también habrá miles de personas que se acercarán al centro comercial para disfrutar de una jornada de compras. De momento, el ayuntamiento de Murcia no ha anunciado ningún dispositivo especial de tráfico ni la ampliación de los horarios del tranvía, sin embargo, como ocurre cada vez que hay partidos en los que se espera mucha asistencia al estadio, hoy o mañana posiblemente se confirme ese dispositivo especial para facilitar el acceso de los murcianos a la zona.

El Córdoba gana su partido aplazado y deja a los granas a cuatro del play off

La clasificación del Grupo II de Primera RFEF andaba pendiente de dos partidos aplazados. El primero de esos encuentros se disputó ayer miércoles. El Córdoba visitaba el campo del Sanluqueño en un duelo que no se pudo jugar en la jornada 9. Los de Ania no fallaron, consiguiendo una victoria que les permite meterse en la zona de play off. Esos tres puntos hacen que el Córdoba ya suma 23 puntos, colocándose quinto y desplazando al Algeciras, que cae a la sexta posición con 22, los mismos que Ceuta e Intercity, séptimo y octavo respectivamente. La posición del Real Murcia no varía después de completase el Sanluqueño-Córdoba. Pero los granas, que siguen décimos, sí ven como se abre un poco más la brecha con el play off. Ahora mismo los de Alfaro están al cuatro puntos del quinto clasificado. El Córdoba ganó en el campo del Atlético Sanluqueño gracias a los goles de Adilson y Carracedo, que sirvieron para remontar el tanto inicial del local Nacho Ramón (1-2). Todavía queda un partido pendiente en el Grupo II. El próximo miércoles se jugará el Recreativo de Huelva-Alcoyano.