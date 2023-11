La clasificación del Grupo II de Primera RFEF andaba pendiente de dos partidos aplazados. El primero de esos encuentros se disputó este miércoles. El Córdoba visitaba el campo del Sanluqueño en un duelo que no se pudo jugar en la jornada 9. Los de Ania no fallaron, consiguiendo una victoria que les permite meterse en la zona de play off. Esos tres puntos hacen que el Córdoba ya suma 23 puntos, colocándose quinto y desplazando al Algeciras, que cae a la sexta posición con 22, los mismos que Ceuta e Intercity, séptimo y octavo respectivamente. La posición del Real Murcia no varía después de completase el Sanluqueño-Córdoba. Pero los granas, que siguen décimos, sí ven como se abre un poco más la brecha con el play off. Ahora mismo los de Alfaro están a cuatro puntos del quinto clasificado.

El Córdoba ganó en el campo del Sanluqueño gracias a los goles de Adilson y Carracedo, que sirvieron para remontar el tanto inicial del local Nacho Ramón (1-2). Todavía queda un partido pendiente en el Grupo II. El próximo miércoles se jugará el Recreativo de Huelva-Alcoyano. CONSULTA LA CLASIFICACIÓN DEL GRUPO II