En medio de la compleja situación en la que se encuentra el FC Cartagena, su entrenador, Julián Calero, atendió ayer a los medios de comunicación antes de viajar a Miranda de Ebro para enfrentarse al Mirandés (14.00 horas, Movistar +) mañana en Anduva. El técnico albinegro hizo hincapié en el crecimiento de su equipo, en la mejora que le ha hecho merecer varias victorias en las últimas jornadas y en la dinámica negativa que lo ha impedido. También halagó a su rival poniendo el foco en su verticalidad y en su idea de juego, aunque aseguró que su preocupación está en los suyos. «Si cogemos nuestro máximo nivel, competiremos contra cualquiera». No estarán Arnau Solà ni Hector Hevel y está por ver si alguien más se cae de la lista.

A pesar de todas las piedras que ha encontrado en el camino, el FC Cartagena «está fuerte», o al menos así lo afirma Julián Calero. «No lo veo débil ni le voy a dejar que tenga debilidades. Estamos haciendo muchas cosas para haber tenido el premio de la victoria, pero el fútbol nos está pidiendo un poco más y se lo vamos a dar», afirmó. Para dar ese punto extra debe el cuadro albinegro «gestionar mejor la ansiedad y el nerviosismo, la presión y la mochila», dijo el técnico.

Visita el cuadro portuario al «equipo más vertiginoso de la competición» según Calero. «Es un filial veterano. Tiene la edad de un filial con ese desparpajo aliñado con un poco de experiencia que no suelen tener los filiales. Un equipo muy dinámico y muy peligroso en su casa», argumentó. En Cartagena tienen estudiado al Mirandés y saben cómo hacerle daño. «Ellos marcan mucho, pero también encajan mucho. Sabemos sus debilidades al igual que ellos saben las nuestras. En la preparación del partido debes hurgar en la herida y protegerte la tuya», comentó.

Precisamente porque lo ha estudiado, calero teme especialmente el ritmo de los rojillos. «Me preocupa ese ritmo alto de juego que llevan en casa especialmente. Defienden hacia delante y aprietan, por eso me preocupa que no seamos nosotros mismos. No tenemos que mirar sólo sus virtudes, sino tener personalidad propia», aseveró.

En su misión de este fin de semana tendrá complicaciones Calero en cuanto al once por culpa de las lesiones y molestias. A las bajas ya conocidas de Hector Hevel y Arnau Solà se pueden unir hasta tres jugadores más. «Kiko Olivas ha entrenado con bastante normalidad excepto ayer por precaución. Esperamos que mañana esté bien para contar con su experiencia. Isak ha ido completando entrenamientos y estamos a la espera de saber si puede echarnos una mano porque es otro jugador que nos da un punto diferente. Mikel Rico tiene molestias en una rodilla y mañana vamos a probar», aclaró sobre el estado físico de sus jugadores.

Por unas circunstancias o por otras, el de Parla aún no ha repetido equipo titular desde que llegó a Cartagena y ayer compartió su pensamiento a este respecto. «No soy de once tipo, pero sí de una idea y parámetros de juego. No cierro la puerta a que la plantilla esté viva, porque eso permite que haya mucha gente motivada, pero tampoco cambio por cambiar. Esto es fútbol profesional y no doy golosinas a nadie, pero sí he buscado diferentes sistemas, jugadores y situaciones para dar con la tecla», explicó. Aún no ha dado con la tecla Calero, aunque reiteró que no está preocupado. «En el último partido hubo muchos más minutos buenos que malos. Hemos subido el ritmo competitivo, el ritmo y nos falta lo que todos sabemos, la victoria», concluyó.