El UCAM Murcia CB inició la temporada con un triunfo tras dos prórrogas en Granada. Ahora le tocan dos partidos esta semana en casa, este miércoles frente al Baskonia y el sábado contra el Lenovo Tenerife. El conjunto vasco llega liderado por el escolta Markus Howard, MVP de la primera jornada de la Liga Endesa. Sin embargo, el entrenador, Sito Alonso, ha explicado que no debe ser una obsesión para al estadounidense por la gran calidad de toda la plantilla que dirige Joan Peñarroya. Estas han sido las respuestas de Alonso en rueda de prensa.

El análisis del rival

La estructura de Baskonia esta temporada es diferente, pero siempre busca un denominador común, que es la rapidez, capacidad de agresividad e intensidad defensiva, además de polivalencia en diferentes posiciones. Pueden cambiar nombres o jugadores, pero siempre lo tienen. Todos sabemos la dificultad que tiene ganar en Lugo, y ellos lo hicieron con una solvencia no acorde con el primer partido de temporada. En los partidos de pretemporada que he visto también han hecho muy buen trabajo. Nosotros venimos de hacer un buen esfuerzo, de jugar en una de las pistas donde el año pasado en la primera vuelta, hasta que tuvieron lesionados, era casi imposible ganar allí. Estamos contentos por la manera de jugar el partido, por las diferentes dificultades que salvamos y la capacidad de respuesta de nuestros jugadores porque cada uno aportó algo en momentos determinados. Tenemos ahora un rival de entidad máxima y necesitamos el apoyo, que siempre nos dan, los aficionados.

Dar continuidad al ambiente de la Supercopa

Si el Palacio estuviera como en la Supercopa, la dificultad del contrario sería mayor. Pero también lo he reiterado, que los que vienen, que son los fieles, cuando están y animan de la manera que animan, también tienen dificultad para ganarnos. Pero venir de ganar el primer partido fuera de casa es un aliciente y puede ser un buen momento para intentar sorprender a un muy buen equipo.

La dificultad de un rival de Euroliga

La dificultad contra Baskonia existe siempre. EL número de posesiones que realiza son las que te gustaría hacer a ti, pero la velocidad de las acciones es superior que el rival, y eso les hace irse a puntuaciones más alta. Nosotros tenemos más gente con capacidad física, que quizás es una carencia que hemos tenido los últimos años. Estamos contentos, pero ante equipos de Euroliga todos los jugadores son físicos y el esfuerzo que tenemos que hacer es total.

Defender a Markus Howard, pero sin obsesionarse

Vamos a intentar que ellos tengan que parar a Ennis, McFadden o Troy Caupain. Howard es un jugador que incluso con muy buenas defensas de los rivales, se puede ir a 25 o 30 puntos porque es un jugador de dibujos animados, especial. Tenemos que tener la capacidad de no frustrarnos cuando consiga canastas difíciles. No hay que obsesionarse porque la dificultad que tiene defenderle es grande.

Una plantilla con más rotación en el UCAM

Hay varios puntos dentro de las plantillas que me gusta tener siempre, y una es que casi todos, o la mayoría, tengan un conocimiento de la liga, y luego que tengan una capacidad de jugar cada uno de ellos sin que exista deterioro ofensivo o defensivo. Otros años hemos tenido que adaptar jugadores y darles un proceso, pero en esta ocasión tiene la mayoría un conocimiento. Troy Caupain no conoce la liga, pero ha sido líder de muchos equipos. Y luego es muy importante la conexión y la unión que tengan entre ellos.

El valor de ganar el primer partido fuera de casa

El principal valor es que participaron todos. El único que no jugó fue Sakho por decisión mía, porque no veía oportuno ponerle y tenemos otro partido el miércoles donde puede ser más importante. Y también Jelinek, que cuando salió lanzó dos triples fantásticamente tirados que no tuvo la suerte de meter, pero cada uno aportó. La cohesión grupal que veía en el banquillo y en la pista es lo que más destaco, algo que también destacaría si hubiésemos perdido. Así se lo expresé a los jugadores en el vestuario tras el partido.

Estado de la plantilla a nivel físico

Es bueno, han descansado los que tenían que descansar según los servicios médicos. No creo que con una plantilla como la que tenemos, cualquier demora física que tengamos, la podamos poner como excusa. El cansancio durante la temporada llegará, pero tenemos que suplirlo con ambición y con la cantidad de jugadores que podemos poner en la pista.

Un calendario cargado con grandes rivales

El calendario es duro para todos. Empezamos en Granada ante un rival que se ha reforzado bien, y después jugamos con Baskonia y Tenerife, el equipo más sólido de los últimos seis años. Hay que jugar y tenemos que intentar que se hable de que el UCAM ha empezado de una forma competitiva la temporada.

El trabajo en una semana con dos partidos

Durante la semana, cuando tienes solo un partido, aprovechas para la mejora del grupo. El trabajo se centra estos días en los conceptos que debemos mejorar de Granada y en las características propias de un rival como el Baskonia.

Motivación de jugar en casa para los nuevos

No creo que eso afecte, pero de los nuevos, en momentos determinado del partido en Granada, todos fueron fundamentales. Nombraría a varios, como Hakanson o Troy Caupain, que fue decisivo en un momento del partido, donde anotó dos canastas que nos volvieron a encontrar. Howard Sant-Ross no empezó como a él le gustaría, pero metió seis tiros libres con facilidad y tranquilidad que es difícil cuando somos un equipo al que habitualmente los tiros libres se le han complicado. Hizo unas muy buenas defensas en momentos determinados. Sleva puso capacidad atlética. Eso es el colectivo.

El poder del juego interior del Baskonia

Muchas veces en un equipo tienes que valorar los riesgos que coges en función de los jugadores que tienes y el rival. El Baskonia, del tres al cinco, tiene jugadores peligrosísimos. Puedes protegerte más interiormente y dejar más libre al resto. Pero hay que ser conscientes de que no puedes tapar todas las vías. Habrá que ver el porcentaje de facilidad que dejas a una línea u otra en función de los jugadores que estén en cada momento en pista.