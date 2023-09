Ha tenido que acudir hasta en dos ocasiones el UCAM Murcia CB al tiempo extra para lograr su primera victoria del nuevo curso en la Liga Endesa. El conjunto universitario ha logrado estrenar la temporada con una sonrisa al imponerse al Covirán Granada (101-104) en un partido que contó con dos prórrogas y que resultó ser igualadísimo en todas sus fases.

Cierto es que los de Sito Alonso pudieron cerrarlo antes si no llega a ser por una serie de errores que no desaprovechó el conjunto nazarí para meterse de lleno en el partido. Primero con una falta de Sant-Roos que mandó tres veces al tiro libre a Joe Thomasson cuando restaban 26 segundos para cerrar el partido en el último cuarto. Y después con un parcial de 9-0 que tuvo que solventar en la primera prórroga gracias a una trascendental recuperación de McFadden. No obstante, no se libró de sustos ni hasta el último momento, ya que una perdida de Hakason en la última posesión concedió al Covirán la oportunidad de haber empatado a falta de cuatro segundos para finalizar la segunda prórroga.

Todavía así, el UCAM Murcia cuajó un buen partido de un equipo que prácticamente acaba echar a rodar. Se mostró competitivo desde el inicio en su primera prueba lejos del Palacio, algo que se convirtió en su talón de Aquiles la pasada campaña, y supo rehacerse cuando tuvo problemas para controlar el rebote y el alto acierto del equipo de Pablo Pin desde el perímetro. Supo combiar el cuadro murciano todas su virtudes, con Hakason (16 puntos y 4 asistencias) y Ennis (25 puntos y 3 asistencias) estelares en muchas fases del encuentro, y también un Simon Birgander (15 puntos y 10 rebotes) que aguantó el duelo con Cristiano Felicio.

Primer cuarto

El UCAM Murcia ofreció buenas sensaciones en el inicio del partido. Saltó el equipo de Sito Alonso intenso y concentrado atrás, lo que le permitió robar varios balones y hacer daño a campo abierto a su rival. Con Birgander anotando por dentro junto a Dylan Ennis a la contra, los universitarios firmaron un parcial de 5-11 tras un triple de Hakanson. Sin embargo, esto no fue suficiente para imponer su ritmo ante un Covirán Granada que supo responder al primer golpe. Le devolvió el conjunto nazarí un parcial de 8-0 para empatar de nuevo el partido (15-15) y después dominar el marcador durante los últimos minutos del primer cuarto tras las rotaciones, en las que en el UCAM entraron en pista Diagné, Radovic, McFadde y un Caupain que cerró este parcial en la última acción (25-24).

Segundo cuarto

El inicio del segundo cuarto fue otro intercambio de canastas debido a que el UCAM Murcia no era capaz de manternerse constante en el balance defensivo. Se mantuvo la igualdad en los primeros cinco minutos de este periodo (33-33), pero el Covirán Granada fue el que mejor supo leer ese momento para lograr de nuevo una pequeña ventaja y poner en serios apuros a los universitarios tanto en defensa como en el rebote (38-35). Sin embargo, fue ahora el UCAM el que supo reaccionar por medio de dos grandes acciones de Ennis y Hakanson, que le permitieron tomar impulso. No logró cambiar el guion esto en el tramo final de la primera mitad, por lo que el marcador se mantuvo igualado (40-39).

Tercer cuarto

Controló el UCAM a Thomasson en el inicio de la segunda mitad, pero no pudo hacerlo ni con el rebote ni el acierto exterior de un Covirán Granada que firmó un parcial de 7-0 de salida (47-39). El equipo universitario logró aguantar el tipo durante esta fase del encuentro gracias al acierto de Lude Hakanson y los puntos de Radovic tras empezar a hacer daño también Felicio en la pintura (55-49). Lograron reaccionar por completo los de Sito Alonso con un parcial de 2-10 gracias a un brillante triple de Caupain que colocó de nuevo al UCAM por delante en el marcador (55-56) y en los últimos compases se mantuvo la igualdad hasta el cierre de este cuarto (57-57).

Último cuarto

Volvió a entrar con mejor pie en pista el Covirán Granada en el último cuarto, lo que le permitió volver a contar con ventaja en estos primeros decisivos instantes (62-57). Consiguió recortar el UCAM desde el tiro libre y su intento de encadenar defensas exitosas para contar con más opciones, sin embargo, la ansiedad por tratar de dar la estocada definitiva, se apoderó de los universitarios en estos momentos. McFadden se sacó un triple de la chistera antes de llegar a los últimos cinco minutos y Caupain logró empatar en la siguiente acción (65-65). Fue el cuadro nazarí el que volvió a llevar la iniciativa en el marcador cuando el tiempo comenzaba a agotarse (71-68), aunque una gran accion de Birgander y Kurucs, tras un saque de fondo, colocaron al UCAM por delante a falta de un minuto y medio para el final (71-72). Se mantuvo al frente gracias a dos tiros libres convertidos por Birgander y otra brillante acción de Hakanson dejaba al UCAM en la mejor posición posible para afrontar los últimos 26 segundos (73-76). Sin embargo, Sant-Roos cayó en la trampa de Thomasson y mandó al base tres veces al tiro libre tras hacer falta (76-76). El UCAM contó con la última posesión a falta de 20 segundos, pero no logró sacar Hakason un lanzamiento cómodo y el partido se fue a la prórroga.

Primera prórroga

Birgander y Kurucs permitieron al UCAM dar el primer golpe en el tiempo extra y fue Dylan Ennis más tarde el que selló el parcial de 0-6 de salida que daba mucha comodidad a los de Sito Alonso (76-82). Sin embargo, una antideportiva de Birgander en un mate de Felicio neutralizó toda la ventaja en apenas unos segundos cuando todavía restaban algo más de dos minutos (83-82). Apareció Thomasson en el partido y fue la peor noticia para el UCAM, ya que lideró el 9-0 de parcial del Covirán Granada y que noqueó al UCAM (85-82). No pudo anotar en el siguienta ataque y Ennis tan solo pudo anotar un tiro libre a falta de 30 segundos para el final (85-83). McFadden recuperó un balón providencial y Radovic empató de nuevo a falta de 17 segundos (85-85). El Covirán se la jugó en la última posesión con un triple de Ziv que no entró y el partido se fue a la segunda prórroga (85-85).

Segunda prórroga

De nuevo se volvió a ver un intercambio de canastas que dejo al UCAM por delante en este nuevo tiempo extra tras un espectacular triple de Ennis (89-92). Conservó el equipo universitario su colchón con las visitas al tiro libre de Sant-Roos (90-96). Esta vez sí que parecía que el equipo murciano iba a aguantar el tipo sin darle opción a la sorpresa después de otra gran acción de Dylan Ennis y con un Covirán Granada que disminuyó su alto acierto en los tiros libres en esta fase del choque (93-98). El UCAM mostró la veteranía que quizá le faltó en algunas fases anteriores para cerrar el partido y sumó así su primer triunfo del curso, a pesar de una última posesión que contó el Granada para empatar (101-104).