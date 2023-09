La victoria del UCAM Murcia CB en la jornada inaugural del nuevo curso ante el Covirán Granada hace que el conjunto universitario afronte esta primera semana de competición cargado de confianza, donde también se medirá al Baskonia (miércoles, 20.30 horas) y Lenovo Tenerife (sábado, 20.45 horas) en el Palacio de los Deportes. Pero también sirvió para abrir la temporada rompiendo sus propios registros en la ACB. Y es que el club murciano no arrancaba con victoria como visitante en la primera jornada desde hace 11 años.

Hay que remontarse a la temporada 2012-2013 para encontrar al UCAM con un triunfo en el primer fin de semana de competición lejos del Palacio de los Deportes. Fue en Sevilla, ante el CajaSol, donde un renovado conjunto universitario se imponía en San Pablo a las órdenes de Óscar Quintana tan solo unos meses después de lograr la permanencia en la última jornada ante el Estudiantes.

Cierto es que, durante esta última década, el UCAM Murcia ha comenzado la Liga Endesa en más ocasiones como local que como visitante. Y es que hasta en siete temporadas, cinco de ellas de forma consecutivas, de 2013 hasta 2017, la jornada inaugural siempre la disputó en el Palacio, apoyado por el calor de su público. Eso sí, con suerte dispar, ya que su balance en la primera fecha del calendario en casa durante estos últimos once años es de cuatro triunfos y tres derrotas.

Como visitante los números se complican, puesto que desde su triunfo ante el CajaSol, el UCAM había comenzado el nuevo curso en Andorra en dos ocasiones (en las temporadas 2018 y 2020) y también ante el Barça, en la campaña 2021-2022, sin poder inaugurar su casillero de triunfos. De hecho, desde la llegada de Sito Alonso al balance en esta primera fecha es de tres victorias y dos derrotas después de la conseguida el pasado sábado en Granada ante el Covirán en un partido que contó con dos prórrogas.

De nuevo dos prórrogas

Aunque es algo inusual, lo cierto es que el UCAM Murcia ya se ha enfrentado a tener que disputar dos tiempos extra en varias ocasiones. Y no hay que echar demasiado la vista atrás para encontrar la última vez que ocurrió este hecho, ya que basta con acudir a la pasada temporada. Eso sí, en competición europea. Fue en el encuentro ante el Darussafaka, en la Basketball Champions League, donde el conjunto universitario no pudo conservar su renta en el último cuarto en la cancha del conjunto turco, donde acabó cayendo tras la disputa de dos prórrogas. No obstante, pese a esta derrota, los de Sito Alonso acabaron cerrando su presencia en las eliminatorias, donde cayeron más tarde ante el Unicaja.

Ya en la Liga Endesa, en la temporada 2018-2019, unas semanas antes de la llegada del técnico madrileño al banquillo murciano, el UCAM también afrontó una situación así en el Palacio, donde cayó ante el Lenovo Tenerife después de afrontar otros diez minutos extra. Unos días antes, en esa misma temporada, también afrontó dos prórrogas en la Champions para superar al Nizhny Novgorod. Con final distinto, porque en esa ocasión, al igual que en Granada, sí se llevó el triunfo.