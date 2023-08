Joan Laporta, dicharachero presidente del Fútbol Club Barcelona, continúa saliéndose con la suya en las situaciones límite. Cuando el tiempo más apremiaba, a dos días de que el primer equipo estrene la Liga en el campo del Getafe, pudo anunciar por fin la reventa a los fondos Libero y NIPA Capital del 29,5% de la propiedad del negocio de Barça Vision (Bridgeburg), hasta ahora en manos de Socios.com y de la Orpheus Media de Jaume Roures. El acuerdo se ha cerrado finalmente en 120 millones de euros, cantidad que el club azulgrana no cobrará de golpe, sino a tramos, y con la que podrá inscribir al cúmulo de futbolistas que continúan en el limbo. La entrada de dinero también ayudará a que Laporta continúe experimentando con sus obsesiones deportivas, ya sea Neymar, ya sea Joao Félix. Por mucho que el técnico Xavi Hernández tenga otras preferencias.

Barça Vision, que agrupa ese negocio de los NFT's y el metaverso que el club azulgrana está exprimiendo -aunque sea a base de obtener recursos económicos inmediatos para que sean otros quienes exploten el mercado-, pasa en ese 29,5% a manos de ese fondo alemán llamado Libero con el que había estado negociando el club azulgrana desde hacía semanas. Especialmente cauto estuvo siendo Eduard Romeu, vicepresidente económico del Barça, firme ante el interés de múltiples inversores (especialmente de México y los países del Golfo). Romeu continúa ganando peso en los despachos al compás de la continúa entrada de capital.

Alemania y Países Bajos

Libero cotiza en la Bolsa de Frankfurt y, según la nota emitida por la entidad barcelonista, "es especialista en el apoyo integral de los clubs de fútbol en temas de financiación y rentabilidad ofreciendo asesoramiento y apoyo en todos los aspectos económicos de las compañías".

Aunque también formará parte del negocio otro fondo de inversión, NIPA Capital B.V., en este caso de los Países Bajos. Según el Barcelona, la compañía neerlandesa "proporciona una visión única e innovadora en el proceso de aceleración del crecimiento de empresas y continuará asesorando a la entidad en el futuro".

El Barcelona, a su vez, también avanzó por sorpresa un acuerdo con Mountain & Co. I Acquisition Corp para que esta compañía de inversiones tecnológicas ayude a encontrar nuevos fondos dispuestos a invertir tanto en Barça Media como el Barça Vision. Dicho negocio, eso sí, debe ser aprobado por la Asamblea de socios compromisarios, que ya habían dado el visto bueno en su día a la venta de Barça Vision (Barça Studios). La entidad de Joan Laporta se ha atrevido a valorar en 910 millones de euros el negocio conjunto.

De Kessié a Dembélé

Con todo, y tras las ventas de Kessié (12,5 millones de euros) y la presumible de Dembélé (50 millones a repartir con el futbolista), la directiva azulgrana tratará de resolver cuanto antes los problemas con las inscripciones que venía arrastrando. Urgía especialmente la de uno de los fichajes de esta temporada, Ilkay Gündogan, con una cláusula que le permite buscar una salida si no es inscrito en LaLiga antes de la primera jornada. También aguardan futbolistas que ya están renovados, pero cuyo nuevo contrato no había sido validado por el ente regulador (como Sergi Roberto, el primer capitán; Ronald Araujo, el tercero; Gavi, que estaba inscrito por la vía judicial, pero no con su nuevo contrato; el defensa Marcos Alonso; o el portero suplente, Iñaki Peña). Alejandro Balde, mientras, aún podía jugar con la ficha del filial. Abde espera obtener ficha del primer equipo. Oriol Romeu, que ha llegado este verano desde el Girona, también espera turno junto al central Iñigo Martínez, aún lesionado y sin prisa para ser inscrito, al menos hasta el próximo 31 de agosto.

Mientras tanto, el Barça ganará tiempo para continuar explorando un mercado en el que Joan Laporta ha marcado como prioritarios bien a Neymar Jr., pendiente de rescindir su contrato con el PSG, bien Joao Félix, a quien el agente Jorge Mendes nunca ha dejado de arrimar a los despachos del Barça ante los desencuentros del futbolista portugués con el entrenador del Atlético, Diego Pablo Simeone. Neymar, que en 2015 ganó la Champions con el Barcelona en Berlín y que en 2017 huyó hacia París después de depositar los 222 millones de euros de su cláusula, suspira por tener una segunda etapa en el Camp Nou. Está dispuesto a rebajar su salario, cuenta con el visto bueno del presidente, aunque Xavi Hernández siempre consideró que las piezas prioritarias debían ser otras: como Bernardo Silva, a quien el Manchester City no quiere dejar escapar, o un lateral derecho que soluciones de una vez los problemas del equipo en esa zona del campo.