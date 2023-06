El UCAM Murcia CF se juega el domingo regresar a Primera RFEF a una sola carta. Sólo le vale un resultado al equipo de Víctor Cea, que es lograr el triunfo en Majadahonda ante el Atlético de Madrid B (12.00 horas, La 7). Tras el 1-1 del choque de ida en La Condomina, ganar es la única solución, como ocurrió en la eliminatoria ante la Peña Deportiva, donde la experiencia de buena parte de los componentes del plantel universitario fue clave.

La veteranía en partidos importantes será la gran baza del UCAM ante un rival bisoño, con jugadores muy jóvenes, que no superan los 23 años de edad y que viven muchos de ellos la primera experiencia en estas situaciones límite. Todo lo contrario que el plantel del UCAM, donde hasta siete de sus componentes han logrado un ascenso y doce han disputado en alguna ocasión un play off de ascenso.

El guardameta Pau Torres disputó dos promociones y en ambas se quedó a las puertas. La primera fue con el Sant Andreu en la temporada 2009-2010, y la segunda, con el FC Cartagena en la 2017-2018. El meta suplente, Zorro, también se encontraba en la plantilla del UCAM que se quedó a las puertas del ascenso en Badajoz en la 2020-2021 con Salmerón en el banquillo.

El defensa Fran Lara también ha jugado en dos ocasiones por el ascenso a Segunda, ambas con el Linares Deportivo; Javi Moreno fue protagonista en la promoción del UCAM en la 2020-2121, mientras que Edu Oriol, que está lesionado y no está disponible para Víctor Cea, no sólo jugó un play off, con el Barça B en la 2010-2011, sino que también logró el ascenso.

José Fran cuenta con dos ascensos en su historial a Segunda División. El primero fue con el Albacete en la 2016-2017; y el segundo, con el Fuenlabrada en la 2018-2019. Por su parte, el centrocampista Yasser disputó el curso pasado con el Lleida Esportiú el play a Primera RFEF, y Vicente Romero, uno de los fijos para Víctor Cea, logró el ascenso con el Rayo Majadahonda en la temporada 2017-2018 en una eliminatoria final con el FC Cartagena que se resolvió en los últimos minutos. El canario también se había quedado un curso antes con la miel en los labios también con el conjunto madrileño.

El delantero Pito Camacho, autor del gol el pasado domingo del UCAM en la primera parte, ya sabe lo que es ascender de Segunda a Primera RFEF. Lo logró la campaña pasada con la AD Ceuta, y con anterioridad jugó por el ascenso a Segunda con el Mirandés (2017-2018). En la misma situación está Mario Sánchez, que lo consiguió con el Real Murcia en la eliminatoria ante la Peña Deportiva en Alicante.

Otro veterano, el aguileño Chumbi, tiene en su historial un ascenso a Segunda. Fue con el Lorca FC en la campaña 2016-2017 en un play off ante el Albacete.

Por último, José Cruz tiene hasta tres experiencias en play off. La primera fue con el Lucena en la 2012-2013; la segunda, con el Marbella en la 2019-2020; y la tercera, con el Linares Deportivo en la 2020-2021. El curso pasado ascendió a Primera RFEF sin tener que pasar por la promoción con el Córdoba FC, lo mismo que hizo el técnico, Víctor Cea, con el Talavera de la Reina en la 20-21.

Agotadas las entradas para un choque que dará La 7

Las entradas que había facilitado al UCAM Murcia CF el Atlético de Madrid B se agotaron ayer a mediodía. Aunque desde el club colchonero se había transmitido al murciano que cabía la posibilidad de proporcionar algunas localidades más, finalmente no ha sido posible al estar ya todo el aforo vendido del estadio de Majahadonda, con una seis mil localidades para el público. Finalmente sólo han sido despachadas 230 entradas para seguidores del conjunto universitario que se desplazarán tanto en los autobuses fletados por la entidad como en coches particulares.

Además, el duelo que dará comienzo a las doce de la mañana se podrá seguir por televisión en la Región a través de La 7. En juego estará el ascenso a Primera RFEF y a los locales les vale con el empate.