Loren Burón, listo para ayudar al Real Murcia este domingo en la «final» ante el Ceuta

Se incorporó Loren Burón a la plantilla del Real Murcia el pasado 24 de enero. Pero apenas dos meses bastaron para que el extremo de Puente Genil se hiciese imprescindible en los planes de Pablo Alfaro. Su juego eléctrico y sus goles -marcó 3 tantos antes de lesionarse- agitaron a un equipo grana que en enero miraba más al descenso que al play off. Sin embargo, cuando más importante estaba siendo el atacante, una lesión le dejó fuera de combate durante tres semanas. De hecho, aunque se hablaba de la posibilidad de que volviese al once el pasado domingo contra el Málaga, finalmente no fue así. Solo disputó la última media hora de juego.

Superada esa prueba, Loren Burón ya está listo para volver a ser de la partida, y lo hace justo en el momento que más lo necesitan los suyos. Porque este domingo el Real Murcia disputará una auténtica final ante el Ceuta, rival que ahora mismo ocupa el quinto puesto del play off con cinco puntos más que los murcianistas. El extremo, que ya se encuentra «bien», según dijo en rueda de prensa, explicaba que «aunque a principios de la semana pasada tenía un poco de molestias, poco a poco estoy bien. Disponible para lo que quiera el míster».

«Ganar sí o sí»

Sin alternativas en el banquillo a Burón, de hecho Alfaro se ha tenido que ‘inventar’ en estos últimos partidos a Juanmi Carrión como extremo, parace más que probable que el de Puente Genil entre directamente en el once titular del choque de este domingo en Nueva Condomina. Para Burón ese encuentro ante el Ceuta «es una final que tenemos que ganar sí o sí». «No perder siempre es bueno y positivo, pero somos conscientes de que ya no tenemos muchas más oportunidades, por eso hay que ganar sí o sí este domingo», añadía.

Hablando también de «última bala», el atacante grana insistía en que «tenemos que jugar tranquilos para conseguir los tres puntos». Sobre el Ceuta, equipo que visitará Nueva Condomina, Burón indicaba que «creo que es un equipo que le gusta tener el control del partido y no creo que sea un equipo que venga a encerrarse aquí. Espero un partido bonito y que los tres puntos se queden aquí».

El jugador andaluz destacaba además el gran trabajo defensivo del equipo, pero avisaba que «ofensivamente tal vez tengamos que proponer un poco más». «La portería a cero es muy importante, con portería a cero siempre vamos a tener alguna oportunidad para ponernos por delante en el marcador. Cada vez que hacemos eso somos un equipo muy difícil de batir».

Por último, Loren Burón, uno de los fichajes invernales del club grana, se refirió a su adaptación en su vuelta al club. «Quitando las semanas que me he perdido por lesión, a nivel de números he estado bastante bien». «No me arrepiento de venir. Vine en un momento complicado y ahora estamos en una situación privilegiada, por así decirlo. Ahora por suerte tenemos una final para poder engancharnos al play off cuanto antes».