El UCAM Murcia, ante su segunda oportunidad para la primera gesta europea

Seis años después de rozar el cielo en Atenas, el UCAM Murcia CB disputará esta noche en Belgrado su segunda Final Four de la Basketball Champions League. El conjunto universitario regresa a este escenario repleto de ilusión y siendo fiel a su capacidad innata de tratar de imponerse a todos los obstáculos que aparezcan por el camino, y que le ha llevado hasta el último paso de esta edición en la que deberá derrotar a uno de los máximos candidatos por hacerse por el título (21.00 horas, Popular TV). Si el UCAM quiere rozar su primera gesta europea, antes deberá derrotar al Unicaja Málaga esta noche en un Belgrado Arena que lucirá un aspecto de otra dimensión.

Y es que la FIBA, para la gran cita de esta edición, ha instalado una pista de cristal con luces LED que ofrecerá por momentos un aspecto casi de videojuego al poder mostrar aplicaciones interactivas, agregar un seguimiento de jugadores y mostrar estadísticas en vivo sobre la cancha. Será la primera vez que se jueguen partidos de una competición internacional de clubes sobre esta superficie, por lo que si acaba influyendo en el desarrollo del juego, será el mismo hándicap para todos los equipos.

No obstante, lo que el UCAM tiene claro que ha llegado a Belgrado para brillar. A nadie le sorprendería que se acabase adjudicando el título por su gran temporada realizada hasta ahora en la competición, pero poca gente le coloca la vitola de favorito ante un Unicaja que no solo está dominando en la BCL, sino que también llega a la cita en Serbia como líder de la Liga Endesa. De hecho, parece que el conjunto de Ibon Navarro, quien consiguió la medalla de bronce con el equipo murciano en Atenas y ahora se reencuentra con su exequipo en Europa, le tiene la medida tomada a este UCAM, con el que no pierde desde marzo de 2023. En todos los enfrentamientos de esta temporada, uno en la Supercopa y otro en la Liga Endesa, se ha impuesto el Unicaja. A lo que hay que añadir la eliminatoria de cuartos de final en la que el cuadro andaluz pasó por encima de los universitarios para acceder a la Final Four de 2023.

Sin embargo, todos los ingredientes son bien distintos esta temporada. El UCAM continúa escribiendo la que ya es la mejor temporada de su historia en sus casi cuarenta años de vida, y busca poner su propio techo lo más arriba posible. El primer escalón podría ser alcanzar su primera final europea y tratará de ponerle las cosas muy difíciles a un Unicaja que también quiere quitarse el mal sabor de boca de las pasadas ediciones.

Una de las claves del partido puede residir en el perímetro, donde el acierto desde esta distancia es el talón de Aquiles en el juego universitario. Mientras que los malagueños presentan un 37,4% de efectividad, los universitarios se quedan en un 33,5%. Especial atención tendrá que tener a la defensa con Alberto Díaz (46,1%), Tyson Carter (42,7%) y Dylan Osetkowski (41,7%), letales desde la línea de 6,75 metros. El tirador de larga distancia más eficiente que tiene Sito Alonso es el base Troy Caupain (44%).

El técnico universitario deberá realizar un descarte en su convocatoria para el encuentro, sin embargo, no estará condicionada por la naturaleza de las fichas, al contar con siete jugadores de los cinco que se necesitan de cupo de formación. Con el base Ludde Hakanson ya recuperado de sus molestias y el pívot Simon Birgander con ritmo de partidos, el técnico podrá contar con todo su repertorio para esta gran cita que desea prolongar hasta el domingo.