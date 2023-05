El futuro de Luis Carrión como primer entrenador del FC Cartagena se encuentra en una encrucijada, y por primera vez, no es por petición de algún sector del graderío albinegro, ni debido a alguna dinámica negativa de resultados, sino por una posible decisión propia del barcelonés.

La figura de Carrión en Cartagena siempre ha ido ligada a la tranquilidad y estabilidad que el técnico transmitía en sus declaraciones en ruedas de prensa. Asegurando en innumerables veces que estaba muy a gusto en la ciudad y en el proyecto, incluso en los momentos más complicados donde su continuidad se ponía en duda, sabía cómo apaciguar la situación y calmar las aguas.

Pero la evolución del mensaje ha cambiado, ya que hace pocos días saltaban las alarmas entre la marea cartagenerista por las declaraciones del propio Carrión en una entrevista concedida a Alex Cuadrado en su canal de Twitch. En esta se le preguntaba por su continuidad al frente del FC Cartagena, y cuando cabía esperar una respuesta orientada a su continuidad en la trimilenaria, el técnico sorprendió con un mensaje donde no cerraba la puerta a nada al término de la presente temporada.

«Estoy bien en Cartagena y quiero seguir, pero a veces se presentan oportunidades que no se pueden dejar escapar. Ahora estoy centrado en ascender, porque en ese caso, tendría contrato y no habría nada que hablar», aseguró Luis días antes del enfrentamiento ante el Real Zaragoza.

Tras la derrota en La Romareda, la posibilidad de ascenso que menciona parece cada vez más remota, y por tanto, su renovación automática con el club de la ciudad portuaria también. Ahora, solo cabría esperar al término de la temporada regular y ver en qué quedan las negociaciones entre Paco Belmonte y el propio entrenador, y por sus palabras se puede intuir que ya habría varias ofertas para Carrión sobre la mesa.

Este interés no llega de la nada, y es que el FC Cartagena ha crecido con Luis Carrión, y Luis Carrión ha crecido con el FC Cartagena. Su trayectoria en la trimilenaria no ha pasado para nada desapercibida en los despachos de clubes importantes de la categoría.

Tras dos temporadas y media exitosas al frente del equipo albinegro, el técnico catalán ha captado la atención de los clubes más poderosos de LaLiga SmartBank, que ven en él un candidato más que atractivo para dirigir sus proyectos deportivos.

Esta situación no sorprende al propio Paco Belmonte, máximo dirigente de la entidad cartagenerista, que se pronunció acerca del confuso mensaje de Luis días atrás. Aseguraba que si él fuera el presidente o el director deportivo de los equipos que tienen más presupuesto que el FC Cartagena, y no logran ascender, también llamaría a la puerta de Carrión. «Lo llamaría sin duda. De hecho, si no lo han hecho, lo que tienen que hacer es hacerlo. Su labor ha sido muy buena en Cartagena y no tengo ninguna duda de que Luis es un técnico cotizado», añadía Belmonte.

«Él sabe lo que le puede dar el Cartagena y lo que hemos hablado con él. Y nosotros sabemos lo que nos puede dar. Si es así pues genial, pero de lo que no tengo ninguna duda es de que Luis es el objetivo número uno del Cartagena y que el Cartagena es el objetivo número uno de Luis, por lo que lo hablaremos al final de temporada». Con este mensaje tranquilizador Belmonte quiso proteger a su técnico del ruido mediático, por lo pronto hasta final de campaña.

Además continuó con el mismo discurso llamando a la calma: «Las pulsaciones del presidente son las mismas, le haya llamado el Real Madrid, Las Palmas, el Eibar o la Deportiva Minera, no hay ningún tipo de problema».

Lo cierto es que la revalorización de Carrión ha complicado su continuidad en el FC Cartagena, ya que los clubes de mayor envergadura podrían ofrecerle oportunidades más atractivas en términos económicos y deportivos. El técnico albinegro se enfrenta ahora a la difícil decisión de seguir liderando al equipo que le ha brindado la oportunidad de demostrar su valía o embarcarse en un nuevo desafío en un club de mayor calado.